https://ria.ru/20230816/biotekhnologii-1890361699.html
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США
Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:37
2023-08-16T11:37
2023-08-16T11:37
игорь кириллов
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20230816/pandemiya-1890360217.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Игорь Кириллов, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США
МО России: США могут применить оборонительные биотехнологии для наступления