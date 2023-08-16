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Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США - РИА Новости, 16.08.2023
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11:37 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/biotekhnologii-1890361699.html
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США
Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:37
2023-08-16T11:37
игорь кириллов
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - сказал Кириллов.
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игорь кириллов, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Игорь Кириллов, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США

МО России: США могут применить оборонительные биотехнологии для наступления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - сказал Кириллов.
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России
11:32
 
Игорь КирилловРоссияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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