https://ria.ru/20230816/biotekhnologii-1890361699.html

Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США

Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны России заявило об опасности оборонительных биотехнологий США

Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:37

2023-08-16T11:37

2023-08-16T11:37

игорь кириллов

россия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не исключено, что США могут применить свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20230816/pandemiya-1890360217.html

россия

сша

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь кириллов, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)