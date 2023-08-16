https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890364099.html

В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США

В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США - РИА Новости, 16.08.2023

В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США

Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США, сообщил начальник войск... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:47

2023-08-16T11:47

2023-08-16T11:47

безопасность

сша

игорь кириллов

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

войска рхбз

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который в настоящее время возглавляет полковник Констанция Дженкинс", - сказал Кириллов на брифинге. Он отметил, что институт был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4). "Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS)", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.

https://ria.ru/20230816/bolezni-1890362903.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, войска рхбз