https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890364099.html
В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США
В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США - РИА Новости, 16.08.2023
В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США
Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США, сообщил начальник войск... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:47
2023-08-16T11:47
2023-08-16T11:47
безопасность
сша
игорь кириллов
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
войска рхбз
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который в настоящее время возглавляет полковник Констанция Дженкинс", - сказал Кириллов на брифинге. Он отметил, что институт был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4). "Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS)", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.
https://ria.ru/20230816/bolezni-1890362903.html
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, сша, игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, войска рхбз
Безопасность, США, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ
В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США
Минобороны: НИИ сухопутных войск США возглавит военно-биологическую программу
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Главенствующую роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который в настоящее время возглавляет полковник Констанция Дженкинс", - сказал Кириллов на брифинге.
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Он отметил, что институт был создан в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4).
"Он является основной частью созданной Пентагоном системы глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS)", - подчеркнул начальник войск РХБЗ
.
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