США могут вести полный комплекс работ с патогенами, заявили в Минобороны
Минобороны: США могут вести полный комплекс работ с компонентами биооружия
© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами, являющимися компонентами биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинее, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний", - сказал Кириллов на брифинге.
"Таким образом, имеющаяся производственно-экспериментальная база института позволяет участвовать в глобальном мониторинге биологической обстановки и проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами - компонентами биологического оружия, в том числе работ по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных", - констатировал Кириллов.
Ранее в Минобороны России неоднократно отмечали, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Несмотря на заявленные цели американских программ по мониторингу заболеваемости и помощи развивающимся странам, фактически Пентагон осуществляет бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).