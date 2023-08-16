https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890361868.html

США могут вести полный комплекс работ с патогенами, заявили в Минобороны

США могут вести полный комплекс работ с патогенами, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023

США могут вести полный комплекс работ с патогенами, заявили в Минобороны

США могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами, являющимися компонентами биологического оружия, заявил начальник войск... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:39

2023-08-16T11:39

2023-08-16T11:39

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игорь кириллов

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами, являющимися компонентами биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинее, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний", - сказал Кириллов на брифинге. "Таким образом, имеющаяся производственно-экспериментальная база института позволяет участвовать в глобальном мониторинге биологической обстановки и проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами - компонентами биологического оружия, в том числе работ по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных", - констатировал Кириллов. Ранее в Минобороны России неоднократно отмечали, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Несмотря на заявленные цели американских программ по мониторингу заболеваемости и помощи развивающимся странам, фактически Пентагон осуществляет бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

https://ria.ru/20230816/ssha-1890361287.html

https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, уганда, игорь кириллов, министерство обороны сша, в мире