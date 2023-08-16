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США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
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11:34 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890361008.html
США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны
США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны
США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:34
2023-08-16T11:34
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, что официально об учреждении управления Белый дом объявил 21 июля 2023 года. По словам начальника войск РХБЗ, предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. "В число приоритетных направлений этого Управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство", - добавил генерал-лейтенант. Он уточнил, что новую структуру возглавит специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности - генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.
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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, в мире
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, В мире
США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны

Минобороны: США стремятся к глобальному контролю за биологической обстановкой

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования", - сказал Кириллов на брифинге.
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Он напомнил, что официально об учреждении управления Белый дом объявил 21 июля 2023 года.
По словам начальника войск РХБЗ, предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.
«
"В число приоритетных направлений этого Управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство", - добавил генерал-лейтенант.
Он уточнил, что новую структуру возглавит специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности - генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.
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