https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890361008.html

США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны

США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023

США хотят контролировать биологическую обстановку, заявили в Минобороны

США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:34

2023-08-16T11:34

2023-08-16T11:34

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, что официально об учреждении управления Белый дом объявил 21 июля 2023 года. По словам начальника войск РХБЗ, предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. "В число приоритетных направлений этого Управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство", - добавил генерал-лейтенант. Он уточнил, что новую структуру возглавит специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности - генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.

https://ria.ru/20230718/spisok-1884885148.html

https://ria.ru/20230624/popova-1880009763.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, войска рхбз, в мире