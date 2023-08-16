https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму - РИА Новости, 16.08.2023

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:49

2023-08-16T11:49

2023-08-16T12:46

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в заявлении.Инцидент произошел около 11:00 мск.Это уже вторая за среду попытка ВСУ атаковать дронами объекты на территории России. Так, около 05:00 комплексы ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет.

https://ria.ru/20230816/pvo-1890326221.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика крым