https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму - РИА Новости, 16.08.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:49
2023-08-16T11:49
2023-08-16T12:46
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в заявлении.Инцидент произошел около 11:00 мск.Это уже вторая за среду попытка ВСУ атаковать дронами объекты на территории России. Так, около 05:00 комплексы ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет.
https://ria.ru/20230816/pvo-1890326221.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом