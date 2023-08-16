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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 16.08.2023 (обновлено: 12:46 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/bespilotnik-1890364462.html
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму - РИА Новости, 16.08.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму
Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:49
2023-08-16T12:46
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в заявлении.Инцидент произошел около 11:00 мск.Это уже вторая за среду попытка ВСУ атаковать дронами объекты на территории России. Так, около 05:00 комплексы ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет.
https://ria.ru/20230816/pvo-1890326221.html
республика крым
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безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Крыму

Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОператор у планшета
Оператор у планшета - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.
"Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел около 11:00 мск.
Это уже вторая за среду попытка ВСУ атаковать дронами объекты на территории России. Так, около 05:00 комплексы ПВО сбили три беспилотника в Калужской области. Никто не пострадал, разрушений нет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Калужской области уничтожили три украинских беспилотника
06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика Крым
 
 
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