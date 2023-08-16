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Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 16.08.2023
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12:08 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890368880.html
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 16.08.2023
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:08
2023-08-16T12:08
в мире
китай
белоруссия
минск
ли шанфу
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МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в телеграм-канале. "Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении белорусского министерства. Накануне в ведомстве сообщали, что с 16 по 18 августа состоится официальный визит в республику министра обороны Китая. В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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в мире, китай, белоруссия, минск, ли шанфу
В мире, Китай, Белоруссия, Минск, Ли Шанфу
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Минск

© AP Photo / Manish SwarupМинистр обороны КНР Ли Шанфу
Министр обороны КНР Ли Шанфу - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Министр обороны КНР Ли Шанфу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в телеграм-канале.
"Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении белорусского министерства.
Накануне в ведомстве сообщали, что с 16 по 18 августа состоится официальный визит в республику министра обороны Китая. В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
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В миреКитайБелоруссияМинскЛи Шанфу
 
 
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