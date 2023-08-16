https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890368880.html
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 16.08.2023
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:08
2023-08-16T12:08
2023-08-16T12:08
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белоруссия
минск
ли шанфу
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МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в телеграм-канале. "Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении белорусского министерства. Накануне в ведомстве сообщали, что с 16 по 18 августа состоится официальный визит в республику министра обороны Китая. В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, минск, ли шанфу
В мире, Китай, Белоруссия, Минск, Ли Шанфу
Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Минск