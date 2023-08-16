https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890368880.html

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 16.08.2023

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:08

2023-08-16T12:08

2023-08-16T12:08

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минск

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МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в телеграм-канале. "Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении белорусского министерства. Накануне в ведомстве сообщали, что с 16 по 18 августа состоится официальный визит в республику министра обороны Китая. В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

китай

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, белоруссия, минск, ли шанфу