Рейтинг@Mail.ru
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 16.08.2023 (обновлено: 13:07 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/aviakatastrofa-1890380074.html
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете - РИА Новости, 16.08.2023
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете
Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете, сообщило издание Sud Ouest. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:53
2023-08-16T13:07
в мире
франция
сен-назер
нант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890381766_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_06f24bd726311e51280af9533a952410.jpg
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете, сообщило издание Sud Ouest. Самолет Robin DR400, которым управлял Леклер, во вторник утром вылетел из коммуны Луден в регионе Новая Аквитания на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на Атлантическом побережье. Как сообщила прокуратура горда Сен-Назер, самолет исчез с радаров, никаких сообщений о трудностях при полете от экипажа не поступало. Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта. Поисковая команда в каналах Луары обнаружила обломки фюзеляжа. По информации источника, близкого к расследованию, также были найдены дела двух пассажиров и фрагменты, указывающие на присутствие третьего пассажира на борту самолета. Согласно полиции, поиски тел погибших были временно прекращены из-за сильных течений, сообщило СМИ. Прокуратура департамента Аналитическая Луара начала расследование происшествия. Жерар Леклер, которому 71 год, был известным во Франции журналистом. За свою журналистскую карьеру он успел поработать на радио Europe 1 и RMC, телеканалах France 2 и France 3, а с 2017 года вел политическую передачу на телеканале Cnews.
https://ria.ru/20230731/general-1887273687.html
https://ria.ru/20230725/pilot-1886243277.html
франция
сен-назер
нант
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890381766_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_3038a688f86bd93732fa91fdc73a3e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сен-назер, нант
В мире, Франция, Сен-Назер, Нант
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете

Журналист Леклер и дочь экс-главы Сената Франции Монори разбились на самолете

CC BY-SA 2.0 / Mike Burdett / Самолет Robin DR400
Самолет Robin DR400 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Mike Burdett /
Самолет Robin DR400. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете, сообщило издание Sud Ouest.
Самолет Robin DR400, которым управлял Леклер, во вторник утром вылетел из коммуны Луден в регионе Новая Аквитания на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на Атлантическом побережье.
Генерал Энтони Поттс на военной базе в Познани в феврале 2023 года
В США загадочно погиб генерал, получивший назначение сразу после начала СВО
31 июля, 04:37
Как сообщила прокуратура горда Сен-Назер, самолет исчез с радаров, никаких сообщений о трудностях при полете от экипажа не поступало.
Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта. Поисковая команда в каналах Луары обнаружила обломки фюзеляжа. По информации источника, близкого к расследованию, также были найдены дела двух пассажиров и фрагменты, указывающие на присутствие третьего пассажира на борту самолета. Согласно полиции, поиски тел погибших были временно прекращены из-за сильных течений, сообщило СМИ.
Прокуратура департамента Аналитическая Луара начала расследование происшествия.
Жерар Леклер, которому 71 год, был известным во Франции журналистом. За свою журналистскую карьеру он успел поработать на радио Europe 1 и RMC, телеканалах France 2 и France 3, а с 2017 года вел политическую передачу на телеканале Cnews.
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
25 июля, 18:47
 
В миреФранцияСен-НазерНант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала