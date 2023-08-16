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Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете

Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете - РИА Новости, 16.08.2023

Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете

Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете, сообщило издание Sud Ouest. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:53

2023-08-16T12:53

2023-08-16T13:07

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ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете, сообщило издание Sud Ouest. Самолет Robin DR400, которым управлял Леклер, во вторник утром вылетел из коммуны Луден в регионе Новая Аквитания на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на Атлантическом побережье. Как сообщила прокуратура горда Сен-Назер, самолет исчез с радаров, никаких сообщений о трудностях при полете от экипажа не поступало. Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта. Поисковая команда в каналах Луары обнаружила обломки фюзеляжа. По информации источника, близкого к расследованию, также были найдены дела двух пассажиров и фрагменты, указывающие на присутствие третьего пассажира на борту самолета. Согласно полиции, поиски тел погибших были временно прекращены из-за сильных течений, сообщило СМИ. Прокуратура департамента Аналитическая Луара начала расследование происшествия. Жерар Леклер, которому 71 год, был известным во Франции журналистом. За свою журналистскую карьеру он успел поработать на радио Europe 1 и RMC, телеканалах France 2 и France 3, а с 2017 года вел политическую передачу на телеканале Cnews.

https://ria.ru/20230731/general-1887273687.html

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Дарья Буймова

в мире, франция, сен-назер, нант