https://ria.ru/20230816/assotsiatsiya-1890337629.html
ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной
ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной - РИА Новости, 16.08.2023
ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:15
2023-08-16T09:15
2023-08-16T09:15
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию"), Польша", - говорится в сообщении.Уточняется, что идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят так называемые "группы сопротивления".Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу. Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств, заявили в ГП.Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против РФ, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов.Своей деятельностью иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" вмешивается во внутренние дела нашей страны, что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230810/organizatsiya-1889214343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной
ГП признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию"), Польша", - говорится в сообщении.
Уточняется, что идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу
и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины
и готовят так называемые "группы сопротивления".
Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу. Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств, заявили в ГП.
Украинскую Conflict Intelligence Team признали нежелательной в России
Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против РФ, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов.
Своей деятельностью иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" вмешивается во внутренние дела нашей страны, что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, заключили в ведомстве.