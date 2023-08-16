https://ria.ru/20230816/assotsiatsiya-1890337629.html

ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной

ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной - РИА Новости, 16.08.2023

ГП признала деятельность ассоциации "За свободную Россию" нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:15

2023-08-16T09:15

2023-08-16T09:15

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию"), Польша", - говорится в сообщении.Уточняется, что идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят так называемые "группы сопротивления".Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу. Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств, заявили в ГП.Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против РФ, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов.Своей деятельностью иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" вмешивается во внутренние дела нашей страны, что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230810/organizatsiya-1889214343.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, генеральная прокуратура рф, общество