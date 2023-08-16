https://ria.ru/20230816/artemovsk-1890395947.html

Житель Артемовска рассказал, как его избивали украинские военные

Житель Артемовска рассказал, как его избивали украинские военные - РИА Новости, 16.08.2023

Житель Артемовска рассказал, как его избивали украинские военные

Украинские военные дважды избивали жителя Артемовска, подозревая в нем российского корректировщика, "вагнеровца" и "ждуна", рассказал РИА Новости сам... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:03

2023-08-16T14:03

2023-08-16T14:03

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные дважды избивали жителя Артемовска, подозревая в нем российского корректировщика, "вагнеровца" и "ждуна", рассказал РИА Новости сам потерпевший, попросивший не называть своё имя из-за опасений за свою жизнь. Город Артемовск был освобожден в мае этого года. До этого около девяти месяцев город был под контролем украинских военных и националистов, шли боевые действия. Первый раз мужчину задержали в конце ноября. По его словам, он хотел снять с сотовый вышки провод, чтобы организовать себе связь. "У них там была боевая точка, я не знал. Они спросили, кто я такой. Чтоб я признался, что я сдаю (российским военным) позиции. Они говорили, что им надо два человека в сутки найти, которые сдают позиции", - рассказал РИА Новости мужчина. Военные забрали у него ноутбук и телефон якобы для поиска следов его сотрудничества с россиянами, а потом избили. "Надели шапку на глаза, надели наручники. И по спине, чисто по ребрам сзади", - вспоминает он. Разобравшись, что перед ними никакой не корректировщик, мужчину отпустили, однако его вещи возвращать не стали. Весной он снова попал в руки националистов. К тому моменту его квартира уже сгорела, мужчина с женой и соседкой прятались в другом доме. Однако иногда мужчина появлялся на своей квартире, приглядывая за остатками имущества и соседями. "Я чистил снег, протаптывал дорожку, убирал осколки снарядов - чтобы было ощущение, что здесь живут люди, чтобы сюда не лезли мародеры", - объяснил он. В очередной раз появившись в квартире, мужчина угодил в засаду - оказалось, что украинцы обустроили боевые позиции прямо в жилом доме. "Они спросили, кто я такой и почему снайпер по мне не стреляет", - вспоминает он. Мужчина вызвал подозрение у военных - они обыскали его, смотрели, нет ли у него компрометирующих татуировок и даже спросили, "давно ли ты вступил в "Вагнер". Когда он лежал связанный на полу, один из военных пнул его по лицу тяжелым армейским ботинком. "У меня перебит лицевой нерв, я не чувствую губу, ноздрю. Нос не чувствую. Лицевая кость - она внутрь (просела)", - пожаловался он. Сам мужчина себя и своих соседей называет "ждунами". "Мы потому и остались (в зоне боевых действий), что ждали прихода россиян", - рассказал он. Тем не менее он до сих пор опасается за свою жизнь и согласился давать интервью на видео только со спины. Ролик опубликован в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html

https://ria.ru/20230620/medal-1879448802.html

артемовск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр