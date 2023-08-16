https://ria.ru/20230816/artemovsk-1890385857.html

Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома

Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома - РИА Новости, 16.08.2023

Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома

Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:19

2023-08-16T13:19

2023-08-16T13:21

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы те не тушили пожары, рассказал РИА Новости очевидец. Город Артемовск был освобожден в мае этого года. По словам местного жителя, сначала украинские националисты организовали боевые точки прямо в многоквартирных жилых домах. "У нас в доме стояли украинские военнослужащие. Они прорубили перекрытия между квартир, чтобы ходить не по улице, а в доме, не выходя на улицу… Они жили в нашем доме в подвале. Нас не пускали", - рассказал РИА Новости очевидец о ситуации в городе на тот момент. Боевые действия он пережил с женой и соседкой. В середине мая он заметил, что украинские военные собирают вещи и вытаскивают из подвала рюкзаки. "Их уже теснила группа "Вагнера". Я понял, что они отступают", - рассказал местный житель. Спустившись в подвал, он обнаружил, что все несущие стены их многоквартирного дома заминированы с помощью противотанковых мин. Мужчина насчитал шесть таких закладок по шесть мин в каждой. К детонаторам некоторых мин были примотаны тротиловые шашки. "У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал", - рассказал мужчина. Для чего это делалось, мужчина может только предполагать. "Ну, чтобы нас подорвать. У них был такой приказ, они сказали", - рассказал он. Однако выяснилось, что это еще не все "сюрпризы", которые оставили ему отступающие. "У меня дома стоял генератор (централизованного энергоснабжения в городе не было). Они у генератора перерезали шланги, вылили бензин и налили бензин в квартиру, где мы ночевали и где генератор стоял", - рассказал житель Артемовска. В эти же комнаты украинские военные положили некоторые боеприпасы, а потом закидали квартиры дымовыми шашками, чтобы бензин вспыхнул. Так и произошло. "Мы (мирные жители) перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить. Не знаю, почему", - рассказал мужчина.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

https://ria.ru/20230816/plan-1890327319.html

https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html

артемовск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, в мире