https://ria.ru/20230816/artemovsk-1890385857.html
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома - РИА Новости, 16.08.2023
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома
Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:19
2023-08-16T13:19
2023-08-16T13:21
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы те не тушили пожары, рассказал РИА Новости очевидец. Город Артемовск был освобожден в мае этого года. По словам местного жителя, сначала украинские националисты организовали боевые точки прямо в многоквартирных жилых домах. "У нас в доме стояли украинские военнослужащие. Они прорубили перекрытия между квартир, чтобы ходить не по улице, а в доме, не выходя на улицу… Они жили в нашем доме в подвале. Нас не пускали", - рассказал РИА Новости очевидец о ситуации в городе на тот момент. Боевые действия он пережил с женой и соседкой. В середине мая он заметил, что украинские военные собирают вещи и вытаскивают из подвала рюкзаки. "Их уже теснила группа "Вагнера". Я понял, что они отступают", - рассказал местный житель. Спустившись в подвал, он обнаружил, что все несущие стены их многоквартирного дома заминированы с помощью противотанковых мин. Мужчина насчитал шесть таких закладок по шесть мин в каждой. К детонаторам некоторых мин были примотаны тротиловые шашки. "У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал", - рассказал мужчина. Для чего это делалось, мужчина может только предполагать. "Ну, чтобы нас подорвать. У них был такой приказ, они сказали", - рассказал он. Однако выяснилось, что это еще не все "сюрпризы", которые оставили ему отступающие. "У меня дома стоял генератор (централизованного энергоснабжения в городе не было). Они у генератора перерезали шланги, вылили бензин и налили бензин в квартиру, где мы ночевали и где генератор стоял", - рассказал житель Артемовска. В эти же комнаты украинские военные положили некоторые боеприпасы, а потом закидали квартиры дымовыми шашками, чтобы бензин вспыхнул. Так и произошло. "Мы (мирные жители) перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить. Не знаю, почему", - рассказал мужчина.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
https://ria.ru/20230816/plan-1890327319.html
https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома
Житель Артемовска рассказал, как ВСУ минировали дома и стреляли по населению
АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы те не тушили пожары, рассказал РИА Новости очевидец.
Город Артемовск
был освобожден в мае этого года. По словам местного жителя, сначала украинские националисты организовали боевые точки прямо в многоквартирных жилых домах.
"У нас в доме стояли украинские военнослужащие. Они прорубили перекрытия между квартир, чтобы ходить не по улице, а в доме, не выходя на улицу… Они жили в нашем доме в подвале. Нас не пускали", - рассказал РИА Новости очевидец о ситуации в городе на тот момент. Боевые действия он пережил с женой и соседкой.
В середине мая он заметил, что украинские военные собирают вещи и вытаскивают из подвала рюкзаки. "Их уже теснила группа "Вагнера". Я понял, что они отступают", - рассказал местный житель.
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Спустившись в подвал, он обнаружил, что все несущие стены их многоквартирного дома заминированы с помощью противотанковых мин. Мужчина насчитал шесть таких закладок по шесть мин в каждой. К детонаторам некоторых мин были примотаны тротиловые шашки.
"У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал", - рассказал мужчина.
Для чего это делалось, мужчина может только предполагать. "Ну, чтобы нас подорвать. У них был такой приказ, они сказали", - рассказал он.
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Однако выяснилось, что это еще не все "сюрпризы", которые оставили ему отступающие.
"У меня дома стоял генератор (централизованного энергоснабжения в городе не было). Они у генератора перерезали шланги, вылили бензин и налили бензин в квартиру, где мы ночевали и где генератор стоял", - рассказал житель Артемовска.
В эти же комнаты украинские военные положили некоторые боеприпасы, а потом закидали квартиры дымовыми шашками, чтобы бензин вспыхнул. Так и произошло.
"Мы (мирные жители) перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить. Не знаю, почему", - рассказал мужчина.
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