Рейтинг@Mail.ru
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 16.08.2023 (обновлено: 13:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/artemovsk-1890385857.html
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома - РИА Новости, 16.08.2023
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома
Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:19
2023-08-16T13:21
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347578_0:1:3640:2048_1920x0_80_0_0_08ce99b0b26759223f4a5c2e43b74b8d.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы те не тушили пожары, рассказал РИА Новости очевидец. Город Артемовск был освобожден в мае этого года. По словам местного жителя, сначала украинские националисты организовали боевые точки прямо в многоквартирных жилых домах. "У нас в доме стояли украинские военнослужащие. Они прорубили перекрытия между квартир, чтобы ходить не по улице, а в доме, не выходя на улицу… Они жили в нашем доме в подвале. Нас не пускали", - рассказал РИА Новости очевидец о ситуации в городе на тот момент. Боевые действия он пережил с женой и соседкой. В середине мая он заметил, что украинские военные собирают вещи и вытаскивают из подвала рюкзаки. "Их уже теснила группа "Вагнера". Я понял, что они отступают", - рассказал местный житель. Спустившись в подвал, он обнаружил, что все несущие стены их многоквартирного дома заминированы с помощью противотанковых мин. Мужчина насчитал шесть таких закладок по шесть мин в каждой. К детонаторам некоторых мин были примотаны тротиловые шашки. "У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал", - рассказал мужчина. Для чего это делалось, мужчина может только предполагать. "Ну, чтобы нас подорвать. У них был такой приказ, они сказали", - рассказал он. Однако выяснилось, что это еще не все "сюрпризы", которые оставили ему отступающие. "У меня дома стоял генератор (централизованного энергоснабжения в городе не было). Они у генератора перерезали шланги, вылили бензин и налили бензин в квартиру, где мы ночевали и где генератор стоял", - рассказал житель Артемовска. В эти же комнаты украинские военные положили некоторые боеприпасы, а потом закидали квартиры дымовыми шашками, чтобы бензин вспыхнул. Так и произошло. "Мы (мирные жители) перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить. Не знаю, почему", - рассказал мужчина.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
https://ria.ru/20230816/plan-1890327319.html
https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347578_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_c667248ca412f8ea22fb64e7e14770e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире
Житель Артемовска рассказал, как отступающие ВСУ минировали дома

Житель Артемовска рассказал, как ВСУ минировали дома и стреляли по населению

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск
Город Артемовск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Город Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Артемовска пытались подрывать дома с помощью противотанковых мин и поджигать их, а также стреляли по мирным жителям, чтобы те не тушили пожары, рассказал РИА Новости очевидец.
Город Артемовск был освобожден в мае этого года. По словам местного жителя, сначала украинские националисты организовали боевые точки прямо в многоквартирных жилых домах.
"У нас в доме стояли украинские военнослужащие. Они прорубили перекрытия между квартир, чтобы ходить не по улице, а в доме, не выходя на улицу… Они жили в нашем доме в подвале. Нас не пускали", - рассказал РИА Новости очевидец о ситуации в городе на тот момент. Боевые действия он пережил с женой и соседкой.
В середине мая он заметил, что украинские военные собирают вещи и вытаскивают из подвала рюкзаки. "Их уже теснила группа "Вагнера". Я понял, что они отступают", - рассказал местный житель.
Президент Украины Владимир Зеленский наблюдает за тем, как президент Джо Байден подписывает гостевую книгу в Мариинском дворце во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру
08:00
Спустившись в подвал, он обнаружил, что все несущие стены их многоквартирного дома заминированы с помощью противотанковых мин. Мужчина насчитал шесть таких закладок по шесть мин в каждой. К детонаторам некоторых мин были примотаны тротиловые шашки.
"У меня не было ни кусачек, ничего при себе. Я повыдергивал взрыватели, а сами мины разбросал", - рассказал мужчина.
Для чего это делалось, мужчина может только предполагать. "Ну, чтобы нас подорвать. У них был такой приказ, они сказали", - рассказал он.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине "Миром без Зеленского"
06:33
Однако выяснилось, что это еще не все "сюрпризы", которые оставили ему отступающие.
"У меня дома стоял генератор (централизованного энергоснабжения в городе не было). Они у генератора перерезали шланги, вылили бензин и налили бензин в квартиру, где мы ночевали и где генератор стоял", - рассказал житель Артемовска.
В эти же комнаты украинские военные положили некоторые боеприпасы, а потом закидали квартиры дымовыми шашками, чтобы бензин вспыхнул. Так и произошло.
"Мы (мирные жители) перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить. Не знаю, почему", - рассказал мужчина.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет
Вчера, 21:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала