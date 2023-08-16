https://ria.ru/20230816/arenda-1890323188.html

Эксперт: аренда виртуальных номеров растет из-за оплаты ушедших сервисов

Эксперт: аренда виртуальных номеров растет из-за оплаты ушедших сервисов - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперт: аренда виртуальных номеров растет из-за оплаты ушедших сервисов

Россиянам необходимо оплачивать ушедшие из страны сервисы - именно этим и обусловлен спрос на аренду виртуальных телефонных номеров, который вырос в разы,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:09

2023-08-16T04:09

2023-08-16T04:09

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россиянам необходимо оплачивать ушедшие из страны сервисы - именно этим и обусловлен спрос на аренду виртуальных телефонных номеров, который вырос в разы, заявил РИА Новости эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Виталий Фомин. "Статистика за 2022 год показывает, что спрос на аренду виртуальных номеров вырос более чем в два раза. По данным "Яндекса", в январе 2022 года такой запрос появлялся в поисковой строке 111 000 раз, а в январе 2023 года — уже 247 000. Сервис для покупки виртуальных номеров Grizzly SMS показал рост трафика в семь раз за год. По моему мнению, рост связан с необходимостью оплаты ушедших из России сервисов", - рассказал эксперт. При этом в апреле в ВТБ сообщали, что такая функция стала популярна и у мошенников - для регистрации в соцсетях и мессенджерах, чтобы обзванивать россиян и выманивать у них деньги со счетов. В свою очередь Фомин отмечает, что подобные сервисы используют также для накрутки лайков и подписчиков, имитации популярности постов и других целей. Покупать мобильный номер другой страны для активации или продления подписок проблематично, проще воспользоваться виртуальным номером, пояснил он. Эксперт добавил, что организаторы таких сервисов гарантируют конфиденциальность. Кроме того, по его словам, это недорогая услуга — аренда номера любой страны стоит от 15 рублей. "Следовательно, арендовать несколько номеров намного удобнее, чем пользоваться одним в разных схемах. Разовая или краткосрочная аренда номера на 3–5 дней кажется более целесообразной, так как несколько подобных "акций" от одного абонента будут слишком заметны", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887893387.html

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общество, технологии, россия, яндекс, втб