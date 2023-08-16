Эксперт назвал перевороты в Африке трендом на избавление от гнета Запада
Мессауди: перевороты в Африке стали трендом на избавление от господства Запада
© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Череда военных переворотов, произошедших за последние несколько лет в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, - это общий тренд на освобождение от западной зависимости, характерный для африканских государств, заявил РИА Новости общественный и политический деятель Туниса, заместитель главы Международной ассоциации друзей Крыма Абдельазиз Мессауди.
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"Это абсолютно общий тренд на освобождение от западной зависимости. Произошедшее в Нигере, а также в Буркина-Фасо и Мали открывает большие возможности для положительных изменений в Африке, в том числе избавления от колониального и империалистического господства. Многое будет зависеть от того, смогут ли новые власти в этих странах в том числе с помощью России, Китая и других стран БРИКС эффективно управлять государством", - сказал общественный деятель.
"Мы не могли бы ожидать таких изменений, если бы не то, что сейчас происходит на Украине, потому что это большой сигнал для этих стран, что международное положение в мире меняется в сторону стремления народов к освобождению и получению полной независимости от западных стран", - добавил Мессауди.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.