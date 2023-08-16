https://ria.ru/20230816/afrika-1890323331.html

Эксперт назвал перевороты в Африке трендом на избавление от гнета Запада

Эксперт назвал перевороты в Африке трендом на избавление от гнета Запада - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперт назвал перевороты в Африке трендом на избавление от гнета Запада

Череда военных переворотов, произошедших за последние несколько лет в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, - это общий тренд на освобождение от западной зависимости,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:12

2023-08-16T04:12

2023-08-16T04:12

в мире

нигер

мали

буркина-фасо

мохамед базум

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889267571_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8fc4544694e5708da4dc1c0fdd305560.jpg

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Череда военных переворотов, произошедших за последние несколько лет в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, - это общий тренд на освобождение от западной зависимости, характерный для африканских государств, заявил РИА Новости общественный и политический деятель Туниса, заместитель главы Международной ассоциации друзей Крыма Абдельазиз Мессауди. "Это абсолютно общий тренд на освобождение от западной зависимости. Произошедшее в Нигере, а также в Буркина-Фасо и Мали открывает большие возможности для положительных изменений в Африке, в том числе избавления от колониального и империалистического господства. Многое будет зависеть от того, смогут ли новые власти в этих странах в том числе с помощью России, Китая и других стран БРИКС эффективно управлять государством", - сказал общественный деятель. "Мы не могли бы ожидать таких изменений, если бы не то, что сейчас происходит на Украине, потому что это большой сигнал для этих стран, что международное положение в мире меняется в сторону стремления народов к освобождению и получению полной независимости от западных стран", - добавил Мессауди. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны и истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.

https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html

нигер

мали

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум, брикс