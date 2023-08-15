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ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2 - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:33
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском направлении."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили, среди прочего, две словацкие Zuzana-2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
Минобороны: ВС России на Купянском направлении подбили две гаубицы Zuzana-2