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ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2 - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 15.08.2023 (обновлено: 15:33 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zuzana-1890226369.html
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2 - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2
Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:33
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
словакия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском направлении."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили, среди прочего, две словацкие Zuzana-2.
https://ria.ru/20230803/pomosch-1887940018.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Словакия
ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2

Минобороны: ВС России на Купянском направлении подбили две гаубицы Zuzana-2

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew BrownСамоходная артиллерийская установка Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Brown
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском направлении.
"На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили, среди прочего, две словацкие Zuzana-2.
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