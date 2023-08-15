https://ria.ru/20230815/zuzana-1890226369.html

ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2

ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2 - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России впервые подбили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2

Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:33

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о потере Киевом словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Это произошло, по словам ведомства, на Купянском направлении."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили, среди прочего, две словацкие Zuzana-2.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, словакия