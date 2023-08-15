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СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 15.08.2023
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04:40 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zhyuri-1890099044.html
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:40
2023-08-15T04:40
в мире
джорджия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, однако имена ответчиков пока не оглашаются, передает телеканал CNN. Согласно его информации, обвинения выдвинуты по 10 пунктам, что означает, что жюри не высказалось против выдвижения каких-либо из обвинений, предложенных офисом прокурора округа Фултон Фэни Уиллис. Теперь, как ожидается, суд должен принять официальное решение о выдвижении обвинений и обнародовать имена ответчиков. Хотя на данном этапе не ясно, будет ли среди них фигурировать экс-президент США Дональд Трамп, его присутствие среди обвиняемых называют высоко вероятным.
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы

CNN: жюри в штате Джорджия поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, однако имена ответчиков пока не оглашаются, передает телеканал CNN.
Согласно его информации, обвинения выдвинуты по 10 пунктам, что означает, что жюри не высказалось против выдвижения каких-либо из обвинений, предложенных офисом прокурора округа Фултон Фэни Уиллис. Теперь, как ожидается, суд должен принять официальное решение о выдвижении обвинений и обнародовать имена ответчиков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа
01:08
Хотя на данном этапе не ясно, будет ли среди них фигурировать экс-президент США Дональд Трамп, его присутствие среди обвиняемых называют высоко вероятным.
 
В миреДжорджияСШАДональд Трамп
 
 
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