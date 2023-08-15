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СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:40
2023-08-15T04:40
2023-08-15T04:40
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, однако имена ответчиков пока не оглашаются, передает телеканал CNN. Согласно его информации, обвинения выдвинуты по 10 пунктам, что означает, что жюри не высказалось против выдвижения каких-либо из обвинений, предложенных офисом прокурора округа Фултон Фэни Уиллис. Теперь, как ожидается, суд должен принять официальное решение о выдвижении обвинений и обнародовать имена ответчиков. Хотя на данном этапе не ясно, будет ли среди них фигурировать экс-президент США Дональд Трамп, его присутствие среди обвиняемых называют высоко вероятным.
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы
CNN: жюри в штате Джорджия поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы