https://ria.ru/20230815/zhyuri-1890099044.html

СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы

СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: жюри в Джорджии поддержало обвинения по делу о вмешательстве в выборы

Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:40

2023-08-15T04:40

2023-08-15T04:40

в мире

джорджия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Большое жюри в американском штате Джорджия в понедельник проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, однако имена ответчиков пока не оглашаются, передает телеканал CNN. Согласно его информации, обвинения выдвинуты по 10 пунктам, что означает, что жюри не высказалось против выдвижения каких-либо из обвинений, предложенных офисом прокурора округа Фултон Фэни Уиллис. Теперь, как ожидается, суд должен принять официальное решение о выдвижении обвинений и обнародовать имена ответчиков. Хотя на данном этапе не ясно, будет ли среди них фигурировать экс-президент США Дональд Трамп, его присутствие среди обвиняемых называют высоко вероятным.

https://ria.ru/20230815/tramp-1890090462.html

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в мире, джорджия, сша, дональд трамп