https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890301042.html
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.08.2023
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:47
2023-08-15T20:47
2023-08-15T20:47
япония
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 17.07 по времени UTC (20.07 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Наха с населением около 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890093339.html
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япония, в мире
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 17.07 по времени UTC (20.07 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Наха с населением около 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
У берегов Камчатки произошло землетрясение