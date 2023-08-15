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В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 15.08.2023
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17:27 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zasukha-1890258597.html
В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи
В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 15.08.2023
В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи
Режим ЧС из-за засухи решили ввести на всей территории Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:27
2023-08-15T17:27
алтайский край
виктор томенко
славгород
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи решили ввести на всей территории Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Засушливая погода с апреля по август, как я уже говорил, привела к сложной обстановке на наших сельскохозяйственных полях… Уже сейчас ясно, что это отразится и на урожае, и на заготовке кормов. Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Режим ЧС, по словам губернатора, позволит смягчить последствия засухи для хозяйств. Речь идет о возможности пролонгации кредитов, о выплатах в рамках договоров страхования урожая. "По предварительным данным мониторинга, который ведет краевой минсельхоз, в особенно неудовлетворительном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. В Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде ранее уже были введены режимы ЧС. Сложная ситуация и во многих других муниципальных образованиях, включая, например, Павловский, Завьяловский, Тогульский районы", - написал глава региона. Губернатор отметил, что поручил краевому минсельхозу и главам всех муниципальных образований продолжать вести системный мониторинг ситуации.
https://ria.ru/20230801/zasukha-1887646053.html
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алтайский край, виктор томенко, славгород
Алтайский край, Виктор Томенко, Славгород
В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи

На всей территории Алтайского края решили ввести режим ЧС из-за засухи

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкВид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай
Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи решили ввести на всей территории Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко.
«
"Засушливая погода с апреля по август, как я уже говорил, привела к сложной обстановке на наших сельскохозяйственных полях… Уже сейчас ясно, что это отразится и на урожае, и на заготовке кормов. Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС", - написал Томенко в своём телеграм-канале.
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Режим ЧС, по словам губернатора, позволит смягчить последствия засухи для хозяйств. Речь идет о возможности пролонгации кредитов, о выплатах в рамках договоров страхования урожая.
«
"По предварительным данным мониторинга, который ведет краевой минсельхоз, в особенно неудовлетворительном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. В Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде ранее уже были введены режимы ЧС. Сложная ситуация и во многих других муниципальных образованиях, включая, например, Павловский, Завьяловский, Тогульский районы", - написал глава региона.
Губернатор отметил, что поручил краевому минсельхозу и главам всех муниципальных образований продолжать вести системный мониторинг ситуации.
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