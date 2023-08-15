https://ria.ru/20230815/zasukha-1890258597.html

В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи

В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 15.08.2023

В Алтайском крае решили ввести режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС из-за засухи решили ввести на всей территории Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:27

2023-08-15T17:27

2023-08-15T17:27

алтайский край

виктор томенко

славгород

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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Режим ЧС из-за засухи решили ввести на всей территории Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Засушливая погода с апреля по август, как я уже говорил, привела к сложной обстановке на наших сельскохозяйственных полях… Уже сейчас ясно, что это отразится и на урожае, и на заготовке кормов. Для детального обсуждения ситуации и мер реагирования я провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учетом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Режим ЧС, по словам губернатора, позволит смягчить последствия засухи для хозяйств. Речь идет о возможности пролонгации кредитов, о выплатах в рамках договоров страхования урожая. "По предварительным данным мониторинга, который ведет краевой минсельхоз, в особенно неудовлетворительном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. В Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах, а также в Славгороде ранее уже были введены режимы ЧС. Сложная ситуация и во многих других муниципальных образованиях, включая, например, Павловский, Завьяловский, Тогульский районы", - написал глава региона. Губернатор отметил, что поручил краевому минсельхозу и главам всех муниципальных образований продолжать вести системный мониторинг ситуации.

https://ria.ru/20230801/zasukha-1887646053.html

https://ria.ru/20230815/shtorm-1890094809.html

алтайский край

славгород

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алтайский край, виктор томенко, славгород