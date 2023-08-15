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Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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20:06 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zapros-1890297101.html
Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине
Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос о том, когда американское внешнеполитическое ведомство ждет... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:06
2023-08-15T20:06
в мире
украина
джо байден
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос о том, когда американское внешнеполитическое ведомство ждет одобрения конгрессом дополнительного пакета помощи Украине, запрошенного ранее президентом Джо Байденом. "Я не собираюсь предварять или пытаться делать догадки", - ответил он журналистам на вопрос о возможных сроках одобрения конгрессом нового запроса Байдена по помощи Украине. Патель добавил, что американская администрация остается на регулярной связи с законодателями по этому вопросу и ожидает поддержки со стороны конгрессменов. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до достижения справедливого мира. Ранее в августе Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву. В частности, Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230808/peregovory-1888946767.html
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890292407.html
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в мире, украина, джо байден, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, государственный департамент сша, нато, всемирный банк
В мире, Украина, Джо Байден, США, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, НАТО, Всемирный банк
Госдеп не назвал сроки одобрения запроса Байдена о помощи Украине

Госдеп не назвал сроки одобрения конгрессом запроса Байдена о помощи Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос о том, когда американское внешнеполитическое ведомство ждет одобрения конгрессом дополнительного пакета помощи Украине, запрошенного ранее президентом Джо Байденом.
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"Я не собираюсь предварять или пытаться делать догадки", - ответил он журналистам на вопрос о возможных сроках одобрения конгрессом нового запроса Байдена по помощи Украине.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 21:19
Патель добавил, что американская администрация остается на регулярной связи с законодателями по этому вопросу и ожидает поддержки со стороны конгрессменов.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до достижения справедливого мира.
Ранее в августе Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.
В частности, Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине
Вчера, 19:34
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаДжо БайденСШАРоссияСергей ЛавровЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАНАТОВсемирный банк
 
 
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