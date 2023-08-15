https://ria.ru/20230815/zaporozhe-1890125551.html

ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении

ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении

Потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, а также пять ударных БПЛА, сообщил врио губернатора РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:05

2023-08-15T10:05

2023-08-15T10:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, а также пять ударных БПЛА, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.."Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных. Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА. Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.По его словам, командование ВСУ не прекращает попыток наступления, практически ежедневно бросая от 40 до 100 человек "на убой". При этом возвращаются на свои позиции не больше 20% и почти не возвращается техника, констатировал Балицкий."Сегодня утром наши подразделения обнаружили движение разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работино. После этого группировка на двух танках и 4 БМП предприняла попытку наступательных действий", - рассказал он.

https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий