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ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 15.08.2023 (обновлено: 10:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zaporozhe-1890125551.html
ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении
ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении
Потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, а также пять ударных БПЛА, сообщил врио губернатора РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:05
2023-08-15T10:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, а также пять ударных БПЛА, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.."Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных. Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА. Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.По его словам, командование ВСУ не прекращает попыток наступления, практически ежедневно бросая от 40 до 100 человек "на убой". При этом возвращаются на свои позиции не больше 20% и почти не возвращается техника, констатировал Балицкий."Сегодня утром наши подразделения обнаружили движение разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работино. После этого группировка на двух танках и 4 БМП предприняла попытку наступательных действий", - рассказал он.
https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ за ночь потеряли 95 солдат на Запорожском направлении

ВСУ за ночь потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП, а также пять ударных БПЛА, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале..
"Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных. Только за эту ночь потери противника на запорожском направлении в общей сложности составили 95 солдат, 6 иностранных танков и 4 БМП, 5 ударных БПЛА. Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, командование ВСУ не прекращает попыток наступления, практически ежедневно бросая от 40 до 100 человек "на убой". При этом возвращаются на свои позиции не больше 20% и почти не возвращается техника, констатировал Балицкий.
"Сегодня утром наши подразделения обнаружили движение разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работино. После этого группировка на двух танках и 4 БМП предприняла попытку наступательных действий", - рассказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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