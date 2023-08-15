https://ria.ru/20230815/zapad-1890130792.html
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу
Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:33
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, зарубежные советники при этом "не принимают в расчет" уровень потерь среди украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу
Шойгу: Запад использует ВСУ для отработки вариантов ведения военных действий
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, зарубежные советники при этом "не принимают в расчет" уровень потерь среди украинских военнослужащих.
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу