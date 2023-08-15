https://ria.ru/20230815/zapad-1890130792.html

Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:33

2023-08-15T10:33

2023-08-15T10:33

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, зарубежные советники при этом "не принимают в расчет" уровень потерь среди украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины