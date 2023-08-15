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Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zapad-1890130792.html
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу
Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:33
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, зарубежные советники при этом "не принимают в расчет" уровень потерь среди украинских военнослужащих.
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сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины
Запад отрабатывает на ВСУ варианты ведения военных действий, заявил Шойгу

Шойгу: Запад использует ВСУ для отработки вариантов ведения военных действий

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, зарубежные советники при этом "не принимают в расчет" уровень потерь среди украинских военнослужащих.
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Вчера, 10:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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