https://ria.ru/20230815/zapad-1890129273.html
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу
России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:28
2023-08-15T10:28
2023-08-15T10:28
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.
https://ria.ru/20230815/talony-1890103086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что России противостоят не ВСУ, а весь коллективный Запад