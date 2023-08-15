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России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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10:28 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zapad-1890129273.html
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу
России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:28
2023-08-15T10:28
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что России противостоят не ВСУ, а весь коллективный Запад

© РИА НовостиМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Вчера, 06:31
 
РоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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