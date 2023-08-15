https://ria.ru/20230815/zapad-1890129273.html

России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу

России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

России противостоит весь коллективный Запад, заявил Шойгу

России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:28

2023-08-15T10:28

2023-08-15T10:28

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

в мире

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня противостоит не украинская армия, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

https://ria.ru/20230815/talony-1890103086.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире