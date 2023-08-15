https://ria.ru/20230815/zadymlennost-1890109319.html
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 15.08.2023
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе
Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:18
2023-08-15T08:18
2023-08-15T08:24
происшествия
якутск
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888999906_0:211:3091:1950_1920x0_80_0_0_71722c7162eb54068e30646fa4711403.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В регион заходят осадки, ожидается, что они пройдут по самым горимым районам субъекта и в скором времени, буквально в течение нескольких дней, задымленность пройдет", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова. Глава ведомства подчеркнул, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет. Столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляют превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.
https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888999906_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_94186be2598a4a8f1da66a3edb05210c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Якутск, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе
Рослесхоз: задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"В регион заходят осадки, ожидается, что они пройдут по самым горимым районам субъекта и в скором времени, буквально в течение нескольких дней, задымленность пройдет", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова.
Глава ведомства подчеркнул, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет.
Столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии
накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляют превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.
В Самарской области локализовали пожар в Жигулевском заповеднике