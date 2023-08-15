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Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 15.08.2023
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08:18 15.08.2023 (обновлено: 08:24 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zadymlennost-1890109319.html
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 15.08.2023
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе
Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:18
2023-08-15T08:24
происшествия
якутск
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В регион заходят осадки, ожидается, что они пройдут по самым горимым районам субъекта и в скором времени, буквально в течение нескольких дней, задымленность пройдет", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова. Глава ведомства подчеркнул, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет. Столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляют превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.
https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html
якутск
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происшествия, якутск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Якутск, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе

Рослесхоз: задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"В регион заходят осадки, ожидается, что они пройдут по самым горимым районам субъекта и в скором времени, буквально в течение нескольких дней, задымленность пройдет", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова.
Глава ведомства подчеркнул, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет.
Столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляют превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.
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Вчера, 09:51
 
ПроисшествияЯкутскФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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