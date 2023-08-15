https://ria.ru/20230815/zadymlennost-1890109319.html

Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе

Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе - РИА Новости, 15.08.2023

Задымленность в Якутске пройдет в ближайшие дни, заявили в Рослесхозе

Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:18

2023-08-15T08:18

2023-08-15T08:24

происшествия

якутск

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888999906_0:211:3091:1950_1920x0_80_0_0_71722c7162eb54068e30646fa4711403.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Задымленность из-за лесных пожаров в Якутске пройдет в ближайшие дни из-за прогнозируемых осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В регион заходят осадки, ожидается, что они пройдут по самым горимым районам субъекта и в скором времени, буквально в течение нескольких дней, задымленность пройдет", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ивана Советникова. Глава ведомства подчеркнул, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет. Столицу республики и ряд населенных пунктов в Якутии накрыло дымом 9 августа. Ежедневные лабораторные анализы выявляют превышение предельно допустимой нормы химических веществ в воздухе.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)