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Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой
Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой - РИА Новости, 15.08.2023
Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой
Авиарейс Уфа - Алма-Ата, задержанный более чем на 9 часов из-за технических причин, вылетел по маршруту из уфимского аэропорта, сообщает Приволжская... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:37
2023-08-15T18:37
2023-08-15T18:37
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УФА, 15 авг - РИА Новости. Авиарейс Уфа - Алма-Ата, задержанный более чем на 9 часов из-за технических причин, вылетел по маршруту из уфимского аэропорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Днем во вторник прокуратура информировала, что авиарейс Уфа-Алма-Ата задерживается на 8 часов по техническим причинам. "Авиарейс № WZ-4671 сообщением Уфа - Алма-Ата вылетел в 18 часов 34 минуты (время местное) (16.34 мск). Время задержки составило 09 часов 24 минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что жалоб от пассажиров не было, им предоставили прохладительные напитки, горячее питание и гостиницу.
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уфа, алма-ата, новости - туризм
Туризм, Уфа, Алма-Ата, Новости - Туризм
Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой
Задержанный более чем на девять часов рейс Уфа — Алма-Ата вылетел по маршруту