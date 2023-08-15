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Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой

Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой - РИА Новости, 15.08.2023

Рейс Уфа — Алма-Ата вылетел с многочасовой задержкой

Авиарейс Уфа - Алма-Ата, задержанный более чем на 9 часов из-за технических причин, вылетел по маршруту из уфимского аэропорта, сообщает Приволжская... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:37

2023-08-15T18:37

2023-08-15T18:37

туризм

уфа

алма-ата

новости - туризм

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УФА, 15 авг - РИА Новости. Авиарейс Уфа - Алма-Ата, задержанный более чем на 9 часов из-за технических причин, вылетел по маршруту из уфимского аэропорта, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Днем во вторник прокуратура информировала, что авиарейс Уфа-Алма-Ата задерживается на 8 часов по техническим причинам. "Авиарейс № WZ-4671 сообщением Уфа - Алма-Ата вылетел в 18 часов 34 минуты (время местное) (16.34 мск). Время задержки составило 09 часов 24 минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что жалоб от пассажиров не было, им предоставили прохладительные напитки, горячее питание и гостиницу.

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уфа, алма-ата, новости - туризм