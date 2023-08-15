https://ria.ru/20230815/yasinovataya-1890242744.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами

Украинские войска выпустили во вторник три кассетных боеприпаса по Ясиноватой, сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:25

2023-08-15T16:25

2023-08-15T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецк

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник три кассетных боеприпаса по Ясиноватой, сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Кроме того, с 11.55 до 15.10 украинские войска подвергали обстрелам Кировский района Донецка, а также Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html

ясиноватая

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина, донецк, нато, сцкк