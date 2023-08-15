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ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 15.08.2023 (обновлено: 16:26 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/yasinovataya-1890242744.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами
Украинские войска выпустили во вторник три кассетных боеприпаса по Ясиноватой, сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:25
2023-08-15T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецк
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник три кассетных боеприпаса по Ясиноватой, сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Кроме того, с 11.55 до 15.10 украинские войска подвергали обстрелам Кировский района Донецка, а также Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html
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в мире, ясиноватая, украина, донецк, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Ясиноватую кассетными боеприпасами

ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Ясиноватой

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник три кассетных боеприпаса по Ясиноватой, сообщили в telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
Кроме того, с 11.55 до 15.10 украинские войска подвергали обстрелам Кировский района Донецка, а также Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкНАТОСЦКК
 
 
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