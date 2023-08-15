https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html

Около 500 жителей Надыма приняли участие во встрече с губернатором Ямала

Около 500 жителей Надыма приняли участие во встрече с губернатором Ямала - РИА Новости, 15.08.2023

Около 500 жителей Надыма приняли участие во встрече с губернатором Ямала

Около 500 человек стали участниками встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым в Надыме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

2023-08-15T14:53

ямало-ненецкий автономный округ

надым

ноябрьск

салехард

дмитрий артюхов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890212069_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cdf7c56a67af884337142132833fe054.jpg

САЛЕХАРД, 15 авг — РИА Новости. Около 500 человек стали участниками встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым в Надыме, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Мероприятие было организовано в рамках "Честного маршрута" — поездки Артюхова по региону, которую губернатор проводит ежегодно. В этом году "Честный маршрут стартовал 13 августа в Салехарде. Он завершится 25 августа в Ноябрьске. Артюхов проедет за рулем Lada XRAY около 1,5 тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. "Завершился второй день "Честного маршрута" в Надыме. Дмитрий Артюхов пообщался с жителями и ответил на 38 вопросов. Встреча длилась более 1,5 часов. На нее пришли порядка 500 горожан", — говорится в сообщении. Кроме того, губернатор побывал на асфальтобетонном заводе, решение о строительстве которого было принято в ходе "Честного маршрута" в прошлом году. Завод производит 80 тонн асфальта в час, он соответствует всем ГОСТам и используется для ремонта дорог в районе. Артюхов проверил, как исполняется его поручение по реконструкции привокзальной площади у аэропорта. Там идут работы по обустройству территории. Она будет зонирована на платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатную парковку, зону такси. Всего там смогут разместиться 318 машин. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. Работы выполнят в два этапа, отмечает пресс-служба. Губернатор пообщался с обладателем первого "банного кредита" Марселем Садыковым. Идея внедрить новый целевой кредит возникла в прошлом году в дороге: губернатора часто спрашивали на встречах и в социальных сетях о строительстве новых бань в округе. Сегодня комплекс Садыкова уже почти готов к запуску. На реализацию проекта бизнесмен получил заем на льготных условиях: 20 миллионов рублей под 3% годовых сроком на 10 лет. Артюхов также осмотрел детский сад "Ромашка", второй корпус которого недавно открылся после реконструкции. Корпус рассчитан на 173 места для детей от года до семи лет. В детском саду будет комфортно всем. Наполнение продумано с учетом предпочтений и возраста ребят, уточняют власти.

https://ria.ru/20230813/artyukhov-1889821674.html

https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html

надым

ноябрьск

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

надым, ноябрьск, салехард, дмитрий артюхов