https://ria.ru/20230815/yakutsk-1890197611.html

Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска

Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска - РИА Новости, 15.08.2023

Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска

Аварийные многоквартирные дома начали сносить в 17-м квартале города Якутска, всего здесь планируется расселить 160 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:57

2023-08-15T13:57

2023-08-15T15:39

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Аварийные многоквартирные дома начали сносить в 17-м квартале города Якутска, всего здесь планируется расселить 160 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Во вторник, 15 августа, начался снос многоквартирного аварийного дома по ул. Жорницкого, 19. Работы ведутся по профильной муниципальной программе, при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее новые квартиры получили жители более чем 60 аварийных домов в Якутске", - рассказали в пресс-службе. Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с жителями квартала отметил, что в 17-м квартале начинается строительство жилых домов, школ и других социальных объектов. В этом году по плану - расселить жителей 16 домов. "И дальше мы не будем снижать набранные темпы. Поставил задачу через пять лет полностью расселить жителей квартала из аварийных домов", - отметил он. По информации главы города Евгения Николаева, на сегодня в столице республики расселены три многоквартирных дома. Большое количество аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, в Якутске расселяют в том числе и по муниципальной программе. В свою очередь заместитель генерального директора ООО "Строительный рынок" Иван Данилов добавил, что всего в 17-м квартале будут переселены жители 160 домов. "Надеемся, что программа переселения жильцов получит дополнительное финансирование и вопрос расселения жильцов аварийных домов будет решен в самое ближайшее время", - сказал он. Сами жители поблагодарили главу региона за внимание к этому вопросу. "Он с работы в должности мэра Якутска очень хорошо знает проблемы жителей этих кварталов. Айсен Сергеевич, решая сложные вопросы, в том числе определения схемы санитарно-защитной зоны аэропорта, определил план комплексного развития территории кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17. Уверен, вопрос будет согласно его указу о развитии столицы Якутии окончательно решен", - приводятся слова почетного гражданина Якутска, руководителя города в 1983-1988 годах в должности председателя Якутского городского исполкома Юрия Коркина. Власти республики информируют о том, что помимо муниципальной программы, в Якутске ведется работа и по республиканской адресной программе. Расселяются 162 аварийных многоквартирных дома, уже расселены и снесены более 60 домов. В Якутии по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2023 году подлежат расселению 30,9 тысячи граждан из 555,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. По состоянию на 10 августа 2023 года, переселено 27,86 тысячи человек (90,2%) из 525,40 тысячи квадратных метров (94,6%) аварийного жилищного фонда.

https://ria.ru/20230815/vozdukh-1890179330.html

https://ria.ru/20230811/yakutiya-1889509058.html

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), якутск, айсен николаев