https://ria.ru/20230815/yakutsk-1890197611.html
Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска
Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска - РИА Новости, 15.08.2023
Масштабный снос аварийного жилья начался в 17-м квартале Якутска
Аварийные многоквартирные дома начали сносить в 17-м квартале города Якутска, всего здесь планируется расселить 160 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:57
2023-08-15T13:57
2023-08-15T15:39
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890215409_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_51c8c7ceebdc77d03b9320a081bf84a1.jpg
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Аварийные многоквартирные дома начали сносить в 17-м квартале города Якутска, всего здесь планируется расселить 160 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Во вторник, 15 августа, начался снос многоквартирного аварийного дома по ул. Жорницкого, 19. Работы ведутся по профильной муниципальной программе, при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее новые квартиры получили жители более чем 60 аварийных домов в Якутске", - рассказали в пресс-службе. Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с жителями квартала отметил, что в 17-м квартале начинается строительство жилых домов, школ и других социальных объектов. В этом году по плану - расселить жителей 16 домов. "И дальше мы не будем снижать набранные темпы. Поставил задачу через пять лет полностью расселить жителей квартала из аварийных домов", - отметил он. По информации главы города Евгения Николаева, на сегодня в столице республики расселены три многоквартирных дома. Большое количество аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, в Якутске расселяют в том числе и по муниципальной программе. В свою очередь заместитель генерального директора ООО "Строительный рынок" Иван Данилов добавил, что всего в 17-м квартале будут переселены жители 160 домов. "Надеемся, что программа переселения жильцов получит дополнительное финансирование и вопрос расселения жильцов аварийных домов будет решен в самое ближайшее время", - сказал он. Сами жители поблагодарили главу региона за внимание к этому вопросу. "Он с работы в должности мэра Якутска очень хорошо знает проблемы жителей этих кварталов. Айсен Сергеевич, решая сложные вопросы, в том числе определения схемы санитарно-защитной зоны аэропорта, определил план комплексного развития территории кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17. Уверен, вопрос будет согласно его указу о развитии столицы Якутии окончательно решен", - приводятся слова почетного гражданина Якутска, руководителя города в 1983-1988 годах в должности председателя Якутского городского исполкома Юрия Коркина. Власти республики информируют о том, что помимо муниципальной программы, в Якутске ведется работа и по республиканской адресной программе. Расселяются 162 аварийных многоквартирных дома, уже расселены и снесены более 60 домов. В Якутии по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2023 году подлежат расселению 30,9 тысячи граждан из 555,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. По состоянию на 10 августа 2023 года, переселено 27,86 тысячи человек (90,2%) из 525,40 тысячи квадратных метров (94,6%) аварийного жилищного фонда.
https://ria.ru/20230815/vozdukh-1890179330.html
https://ria.ru/20230811/yakutiya-1889509058.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890215409_25:0:1162:853_1920x0_80_0_0_c3f78bd0218dcc276a1504c3081fa196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Аварийные многоквартирные дома начали сносить в 17-м квартале города Якутска, всего здесь планируется расселить 160 жилых домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Во вторник, 15 августа, начался снос многоквартирного аварийного дома по ул. Жорницкого, 19. Работы ведутся по профильной муниципальной программе, при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее новые квартиры получили жители более чем 60 аварийных домов в Якутске", - рассказали в пресс-службе.
Глава Якутии Айсен Николаев
на встрече с жителями квартала отметил, что в 17-м квартале начинается строительство жилых домов, школ и других социальных объектов. В этом году по плану - расселить жителей 16 домов. "И дальше мы не будем снижать набранные темпы. Поставил задачу через пять лет полностью расселить жителей квартала из аварийных домов", - отметил он.
По информации главы города Евгения Николаева, на сегодня в столице республики расселены три многоквартирных дома. Большое количество аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, в Якутске расселяют в том числе и по муниципальной программе.
Качество воздуха в Якутске улучшилось после недельного задымления
В свою очередь заместитель генерального директора ООО "Строительный рынок" Иван Данилов добавил, что всего в 17-м квартале будут переселены жители 160 домов. "Надеемся, что программа переселения жильцов получит дополнительное финансирование и вопрос расселения жильцов аварийных домов будет решен в самое ближайшее время", - сказал он.
Сами жители поблагодарили главу региона за внимание к этому вопросу. "Он с работы в должности мэра Якутска очень хорошо знает проблемы жителей этих кварталов. Айсен Сергеевич, решая сложные вопросы, в том числе определения схемы санитарно-защитной зоны аэропорта, определил план комплексного развития территории кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17. Уверен, вопрос будет согласно его указу о развитии столицы Якутии окончательно решен", - приводятся слова почетного гражданина Якутска, руководителя города в 1983-1988 годах в должности председателя Якутского городского исполкома Юрия Коркина.
Власти республики информируют о том, что помимо муниципальной программы, в Якутске ведется работа и по республиканской адресной программе. Расселяются 162 аварийных многоквартирных дома, уже расселены и снесены более 60 домов. В Якутии по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2023 году подлежат расселению 30,9 тысячи граждан из 555,6 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. По состоянию на 10 августа 2023 года, переселено 27,86 тысячи человек (90,2%) из 525,40 тысячи квадратных метров (94,6%) аварийного жилищного фонда.
Берегоукрепление на реке Вилюй завершат в Якутии в I квартале 2024 года