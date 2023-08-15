https://ria.ru/20230815/yakutiya-1890108441.html

В Рослесхозе оценили ситуацию с пожарами в Якутии

В Рослесхозе оценили ситуацию с пожарами в Якутии - РИА Новости, 15.08.2023

В Рослесхозе оценили ситуацию с пожарами в Якутии

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается непростой, продолжается наращивание сил и средств для их тушения, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:10

2023-08-15T08:10

2023-08-15T08:10

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается непростой, продолжается наращивание сил и средств для их тушения, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Ситуация остается не самой простой, поэтому в регионе продолжается наращивание группировки сил и средств. Так, в субъект дополнительно прибудут парашютисты-десантники, ликвидировавшие пожары в Красноярском крае", - сказал Советников. По его словам, за последнюю неделю в Якутии ликвидировано 56 возгораний. Борьбу с огнем ведут около 1,7 тысячи человек и порядка 60 единиц спецтехники. Помощь Якутии в ликвидации огня оказывает свыше 800 бойцов "лесного спецназа" Авиалесоохраны и региональных лесопожарных формирований. Глава ведомства подчеркнул, что большинство лесных пожаров Якутии находится на удаленной и труднодоступной территории, но даже эти возгорания ликвидируются. По данным Рослесхоза, площадь, пройденная огнем, на землях лесного фонда Якутии сейчас составляет 1,4 миллиона гектаров. В ведомстве отметили, что это в три раза ниже средних пятилетних значений - 4,4 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1889892233.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), республика саха (якутия)