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Львова-Белова выразила соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале
Львова-Белова выразила соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Львова-Белова выразила соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила в своём телеграм-канале соболезнования после взрыва в Махачкале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:27
2023-08-15T14:27
2023-08-15T14:27
происшествия
махачкала
россия
мария львова-белова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила в своём телеграм-канале соболезнования после взрыва в Махачкале. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Это большая трагедия, и нам важно быть вместе, оказывать всю необходимую помощь – и сейчас, и после", - написала Львова-Белова в своём телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мария львова-белова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
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Львова-Белова выразила соболезнования близким погибших при ЧП в Махачкале
Омбудсмен Львова-Белова выразила соболезнования после взрыва на АЗС в Махачкале