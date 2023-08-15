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Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали

Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали - РИА Новости, 15.08.2023

Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали

После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:45

происшествия

чп на азс в махачкале

махачкала

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный минздрав в телеграм-канале."В результате взрыва, произошедшего в Кумторкалинском районе республики, до настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. В связи с чем ближайшим родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям) пропавших без вести необходимо обратиться в морг города Махачкалы (ул. Ахмеда Магомедова, 2А, корп. 1) для сдачи образцов с целью проведения генетических экспертиз с целью установления личности погибших". - говорится в сообщении ведомства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

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махачкала

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала