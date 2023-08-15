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Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали - РИА Новости, 15.08.2023
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12:37 15.08.2023 (обновлено: 12:45 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890172389.html
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали - РИА Новости, 15.08.2023
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали
После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:37
2023-08-15T12:45
происшествия
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный минздрав в телеграм-канале."В результате взрыва, произошедшего в Кумторкалинском районе республики, до настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. В связи с чем ближайшим родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям) пропавших без вести необходимо обратиться в морг города Махачкалы (ул. Ахмеда Магомедова, 2А, корп. 1) для сдачи образцов с целью проведения генетических экспертиз с целью установления личности погибших". - говорится в сообщении ведомства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.
https://ria.ru/20230815/obkhod-1890154869.html
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происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали

Тела некоторых погибших при взрыве на АЗС в Дагестане пока не опознали

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный минздрав в телеграм-канале.
"В результате взрыва, произошедшего в Кумторкалинском районе республики, до настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. В связи с чем ближайшим родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям) пропавших без вести необходимо обратиться в морг города Махачкалы (ул. Ахмеда Магомедова, 2А, корп. 1) для сдачи образцов с целью проведения генетических экспертиз с целью установления личности погибших". - говорится в сообщении ведомства.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.
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ПроисшествияЧП на АЗС в МахачкалеМахачкала
 
 
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