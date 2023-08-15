https://ria.ru/20230815/vzryv-1890172389.html
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали - РИА Новости, 15.08.2023
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали
После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:37
2023-08-15T12:37
2023-08-15T12:45
происшествия
чп на азс в махачкале
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890134328_0:208:720:613_1920x0_80_0_0_17ca6360729c64f9c84753c172de809c.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. После взрыва на АЗС в Махачкале до сих пор есть неопознанные тела погибших, родственников пропавших без вести просят обратиться в морг, сообщает региональный минздрав в телеграм-канале."В результате взрыва, произошедшего в Кумторкалинском районе республики, до настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. В связи с чем ближайшим родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям) пропавших без вести необходимо обратиться в морг города Махачкалы (ул. Ахмеда Магомедова, 2А, корп. 1) для сдачи образцов с целью проведения генетических экспертиз с целью установления личности погибших". - говорится в сообщении ведомства.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.
https://ria.ru/20230815/obkhod-1890154869.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890134328_0:209:720:749_1920x0_80_0_0_91499f0194a5c9d2c41a3345f0333c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на азс в махачкале, махачкала
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Махачкала
Тела некоторых погибших при взрыве в Дагестане пока не опознали
Тела некоторых погибших при взрыве на АЗС в Дагестане пока не опознали