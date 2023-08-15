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Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане - РИА Новости, 15.08.2023
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03:02 15.08.2023
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Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане
Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане - РИА Новости, 15.08.2023
Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане
В результате взрыва в производственном помещении в крупном доминиканском городе Сан-Кристобаль погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил СМИ... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:02
2023-08-15T03:02
в мире
доминикана
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МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. В результате взрыва в производственном помещении в крупном доминиканском городе Сан-Кристобаль погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил СМИ представитель службы гражданской обороны. "На настоящий момент погибли четыре человека. Оценивать число раненых мы не можем. Распространение огня продолжается, потому что есть много горящих материалов", - заявил журналистам пресс-секретарь службы Гражданской защиты, видео с его словами опубликовало на своем сайте издание Nacional. Директор Национальной службы здравоохранения Марио Лама сообщил телеканалу SIN, что в государственные больницы было госпитализировано 33 человека, среди них есть дети и тяжело раненные. По информации местных изданий, пожар и взрыв баллона с пропаном произошли в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов.
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в мире, доминикана
В мире, Доминикана
Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане

Nacional: четыре человека погибли при взрыве в доминиканском Сан-Кристобале

© РИА Новости / Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкГород Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. В результате взрыва в производственном помещении в крупном доминиканском городе Сан-Кристобаль погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил СМИ представитель службы гражданской обороны.
"На настоящий момент погибли четыре человека. Оценивать число раненых мы не можем. Распространение огня продолжается, потому что есть много горящих материалов", - заявил журналистам пресс-секретарь службы Гражданской защиты, видео с его словами опубликовало на своем сайте издание Nacional.
Директор Национальной службы здравоохранения Марио Лама сообщил телеканалу SIN, что в государственные больницы было госпитализировано 33 человека, среди них есть дети и тяжело раненные.
По информации местных изданий, пожар и взрыв баллона с пропаном произошли в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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