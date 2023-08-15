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Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане

Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане - РИА Новости, 15.08.2023

Четыре человека погибли при сильном взрыве в Доминикане

В результате взрыва в производственном помещении в крупном доминиканском городе Сан-Кристобаль погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил СМИ... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:02

2023-08-15T03:02

2023-08-15T03:02

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доминикана

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МЕХИКО, 15 авг - РИА Новости. В результате взрыва в производственном помещении в крупном доминиканском городе Сан-Кристобаль погибли по меньшей мере четыре человека, сообщил СМИ представитель службы гражданской обороны. "На настоящий момент погибли четыре человека. Оценивать число раненых мы не можем. Распространение огня продолжается, потому что есть много горящих материалов", - заявил журналистам пресс-секретарь службы Гражданской защиты, видео с его словами опубликовало на своем сайте издание Nacional. Директор Национальной службы здравоохранения Марио Лама сообщил телеканалу SIN, что в государственные больницы было госпитализировано 33 человека, среди них есть дети и тяжело раненные. По информации местных изданий, пожар и взрыв баллона с пропаном произошли в помещениях, где производят пластик, а также на фабрике матрасов.

https://ria.ru/20230814/stambul-1889926300.html

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в мире, доминикана