Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России
Вучич заявил, что ему важнее строительство дорог в Сербии, чем давление Запада
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог местного значения в Сербии.
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"Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал политик в соцсетях и прикрепил видео строительной техники на проселочной трассе.
Так он ответил на публикацию на сайте CNN текста с тезисом, что с начала украинского конфликта США и Европейский союз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось. Спустя 18 месяцев с начала спецоперации, по словам опрошенных экспертов, цели Запада не достигнуты, а "Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России".
По словам Вучича, выполнение обещаний, данных бошнякам и сербам в селах Четане, Калафати и Баре, важнее силы, с которой приходится противостоять давлению "политической и медийной полуправды и неправды".
"Хочу добавить мудрое выражение в конце в качестве совета: не позволяй языку греметь, если твоя сила шепчет", — написал президент Сербии.
В начале августа Вучич говорил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за конфликта на Украине, в том числе путем введения персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он указывал, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства РС БиГ "не существуют".