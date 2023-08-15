Рейтинг@Mail.ru
Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 15.08.2023 (обновлено: 18:20 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vuchich-1890241820.html
Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России
Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России - РИА Новости, 15.08.2023
Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России
Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:18
2023-08-15T18:20
в мире
сербия
россия
александр вучич
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог местного значения в Сербии. "Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал политик в соцсетях и прикрепил видео строительной техники на проселочной трассе. Так он ответил на публикацию на сайте CNN текста с тезисом, что с начала украинского конфликта США и Европейский союз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось. Спустя 18 месяцев с начала спецоперации, по словам опрошенных экспертов, цели Запада не достигнуты, а "Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России". По словам Вучича, выполнение обещаний, данных бошнякам и сербам в селах Четане, Калафати и Баре, важнее силы, с которой приходится противостоять давлению "политической и медийной полуправды и неправды". "Хочу добавить мудрое выражение в конце в качестве совета: не позволяй языку греметь, если твоя сила шепчет", — написал президент Сербии. В начале августа Вучич говорил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за конфликта на Украине, в том числе путем введения персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он указывал, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства РС БиГ "не существуют".
https://ria.ru/20230808/vuchich-1888956793.html
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Санкции в отношении России
Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России

Вучич заявил, что ему важнее строительство дорог в Сербии, чем давление Запада

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог местного значения в Сербии.
«
"Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал политик в соцсетях и прикрепил видео строительной техники на проселочной трассе.
Так он ответил на публикацию на сайте CNN текста с тезисом, что с начала украинского конфликта США и Европейский союз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось. Спустя 18 месяцев с начала спецоперации, по словам опрошенных экспертов, цели Запада не достигнуты, а "Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России".
По словам Вучича, выполнение обещаний, данных бошнякам и сербам в селах Четане, Калафати и Баре, важнее силы, с которой приходится противостоять давлению "политической и медийной полуправды и неправды".
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Вучич назвал Украину дружественной страной
8 августа, 23:29
"Хочу добавить мудрое выражение в конце в качестве совета: не позволяй языку греметь, если твоя сила шепчет", — написал президент Сербии.
В начале августа Вучич говорил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за конфликта на Украине, в том числе путем введения персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он указывал, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства РС БиГ "не существуют".
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
10 июня, 08:00
 
В миреСербияРоссияАлександр ВучичСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала