https://ria.ru/20230815/vuchich-1890241820.html

Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России

Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России - РИА Новости, 15.08.2023

Вучич ответил на критику CNN его позиции по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:18

2023-08-15T16:18

2023-08-15T18:20

в мире

сербия

россия

александр вучич

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на критику CNN из-за позиции по отношению к западным санкциям против России, указав, что ему важнее строительство дорог местного значения в Сербии. "Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал политик в соцсетях и прикрепил видео строительной техники на проселочной трассе. Так он ответил на публикацию на сайте CNN текста с тезисом, что с начала украинского конфликта США и Европейский союз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось. Спустя 18 месяцев с начала спецоперации, по словам опрошенных экспертов, цели Запада не достигнуты, а "Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России". По словам Вучича, выполнение обещаний, данных бошнякам и сербам в селах Четане, Калафати и Баре, важнее силы, с которой приходится противостоять давлению "политической и медийной полуправды и неправды". "Хочу добавить мудрое выражение в конце в качестве совета: не позволяй языку греметь, если твоя сила шепчет", — написал президент Сербии. В начале августа Вучич говорил о растущем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за конфликта на Украине, в том числе путем введения персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Он указывал, что для официального Белграда введенные США санкции против руководства РС БиГ "не существуют".

https://ria.ru/20230808/vuchich-1888956793.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр вучич, санкции в отношении россии