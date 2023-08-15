https://ria.ru/20230815/vtb-1890188305.html

ВТБ и КМП договорились о сотрудничестве в сфере финансовых услуг

ВТБ и КМП договорились о сотрудничестве в сфере финансовых услуг - РИА Новости, 15.08.2023

ВТБ и КМП договорились о сотрудничестве в сфере финансовых услуг

ВТБ и Корпорация морского приборостроения (КМП) в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение о стратегическом... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:26

2023-08-15T13:26

2023-08-15T13:26

россия

втб

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВТБ и Корпорация морского приборостроения (КМП) в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, укрепив тем самым партнерские отношения, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов. В рамках соглашения партнеры будут развивать взаимодействие в области расчетно-кассового обслуживания и международных расчетов. ВТБ будет предоставлять компании консультационные и информационные услуги, а также обеспечивать полный спектр банковских услуг для сотрудников предприятий Корпорации, говорится в сообщении. "В сегодняшних реалиях создание и обслуживание новых логистических путей является ключевой составляющей обеспечения экономической безопасности государства. За счет активно развивающихся технологий стремительными темпами расширяются возможности Северного морского пути, транспортировки СПГ и иной востребованной продукции. В новых условиях банк ВТБ остается надежным партнером Корпорации морского приборостроения, мы предоставляем компании необходимое для эффективной работы оборотное финансирование. После ухода с российского рынка иностранных производителей судового оборудования предприятия, Корпорация имеет возможность расширить линейку поставляемой отечественным верфям продукции и укрепить лидерские позиции в соответствующих сегментах рынка", - отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, глава КМП подчеркнул, что сегодня Россия стоит перед новыми возможностями развития экономики: меняются цепочки поставок, происходит разворот рынков глобального масштаба, возникают новые логистические маршруты. "Перед АО "КМП" государством поставлены важные задачи импортозамещения, обеспечения военных и гражданских заказчиков надежным оборудованием. Наличие такого финансового партнера как ВТБ - важное условие для выполнения этих задач", - цитирует пресс-служба Стругова.

https://ria.ru/20230814/moshennichestvo-1889886847.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб