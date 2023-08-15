Рейтинг@Mail.ru
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:44 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/voronezhtsy-1890158571.html
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование - РИА Новости, 15.08.2023
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
надежные люди
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и продукты питания, сообщила в понедельник Воронежская городская дума. Как информирует гордума, добровольцы из микрорайона Сомово Железнодорожного района и других районов Воронежа обратились к депутату Владиславу Новомлинскому с просьбой о приобретении медикаментов. "Требуемые лекарства были отправлены парламентарием в место дислокации военных", - говорится в сообщении. По данным заксобрания, сейчас готовится для отправки вторая часть лекарств. "Также жители Сомово передали для бойцов оборудование, в том числе газовые баллоны и горелки, кроме того, отвезли бойцам элементы экипировки и продукты питания", - сообщила гордума.
https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889894883.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж
Надежные люди, Воронеж
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование

Воронежцы передали землякам-добровольцам в зону СВО медикаменты и оборудование

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и продукты питания, сообщила в понедельник Воронежская городская дума.
Как информирует гордума, добровольцы из микрорайона Сомово Железнодорожного района и других районов Воронежа обратились к депутату Владиславу Новомлинскому с просьбой о приобретении медикаментов.
"Требуемые лекарства были отправлены парламентарием в место дислокации военных", - говорится в сообщении.
По данным заксобрания, сейчас готовится для отправки вторая часть лекарств.
"Также жители Сомово передали для бойцов оборудование, в том числе газовые баллоны и горелки, кроме того, отвезли бойцам элементы экипировки и продукты питания", - сообщила гордума.
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Бурятия передала первоклассникам в ДНР школьные принадлежности
14 августа, 10:00
 
Надежные людиВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала