https://ria.ru/20230815/voronezhtsy-1890158571.html

Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование

Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование - РИА Новости, 15.08.2023

Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование

Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:44

2023-08-15T11:44

2023-08-15T11:44

надежные люди

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и продукты питания, сообщила в понедельник Воронежская городская дума. Как информирует гордума, добровольцы из микрорайона Сомово Железнодорожного района и других районов Воронежа обратились к депутату Владиславу Новомлинскому с просьбой о приобретении медикаментов. "Требуемые лекарства были отправлены парламентарием в место дислокации военных", - говорится в сообщении. По данным заксобрания, сейчас готовится для отправки вторая часть лекарств. "Также жители Сомово передали для бойцов оборудование, в том числе газовые баллоны и горелки, кроме того, отвезли бойцам элементы экипировки и продукты питания", - сообщила гордума.

https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889894883.html

воронеж

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронеж