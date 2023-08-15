https://ria.ru/20230815/voronezhtsy-1890158571.html
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование - РИА Новости, 15.08.2023
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
2023-08-15T11:44
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и продукты питания, сообщила в понедельник Воронежская городская дума. Как информирует гордума, добровольцы из микрорайона Сомово Железнодорожного района и других районов Воронежа обратились к депутату Владиславу Новомлинскому с просьбой о приобретении медикаментов. "Требуемые лекарства были отправлены парламентарием в место дислокации военных", - говорится в сообщении. По данным заксобрания, сейчас готовится для отправки вторая часть лекарств. "Также жители Сомово передали для бойцов оборудование, в том числе газовые баллоны и горелки, кроме того, отвезли бойцам элементы экипировки и продукты питания", - сообщила гордума.
https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889894883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
Воронежцы передали землякам-добровольцам в зону СВО медикаменты и оборудование
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Жители Воронежа передали для земляков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции, медикаменты, газовые баллоны, горелки, элементы экипировки и продукты питания, сообщила в понедельник Воронежская городская дума.
Как информирует гордума, добровольцы из микрорайона Сомово Железнодорожного района и других районов Воронежа обратились к депутату Владиславу Новомлинскому с просьбой о приобретении медикаментов.
"Требуемые лекарства были отправлены парламентарием в место дислокации военных", - говорится в сообщении.
По данным заксобрания, сейчас готовится для отправки вторая часть лекарств.
"Также жители Сомово передали для бойцов оборудование, в том числе газовые баллоны и горелки, кроме того, отвезли бойцам элементы экипировки и продукты питания", - сообщила гордума.
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