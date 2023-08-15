В Англии в церкви появился витраж, посвященный COVID-19, сообщили СМИ
Cambridge Independent: в Англии в церкви появился витраж, посвященный COVID-19
CC BY-SA 3.0 / Marvinthefish / Church of St Mary and St Andrew, WhittlesfordЦерковь Святой Марии и Святого Андрея, Уитлсфорд
Церковь Святой Марии и Святого Андрея, Уитлсфорд. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уникальный витраж, посвященный пандемии коронавируса, которая унесла миллионы жизней, появился в церкви Святой Марии и Святого Андрея в английской деревне Уитлсфорд, сообщает местная газета Cambridge Independent.
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"Трогательные примеры заботы профессионалов и соседей во время пандемии COVID-19 представлены на новом витраже в приходской церкви одной из деревень (на востоке Англии)", - говорится в сообщении.
© Фото : St Mary and St Andrew Whittlesford Parish ChurchФрагмент витража, посвященного 1000-летию приходской церкви и деревни Уиттлсфорд
Фрагмент витража, посвященного 1000-летию приходской церкви и деревни Уиттлсфорд
© Фото : St Mary and St Andrew Whittlesford Parish Church
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Фрагмент витража, посвященного 1000-летию приходской церкви и деревни Уиттлсфорд
© Фото : St Mary and St Andrew Whittlesford Parish Church
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Витраж состоит из двух частей. В левой части изображены тревога, одиночество, жизненные трудности, медицинский персонал в средствах индивидуальной защиты и женщина, доставляющая еду пожилому человеку. В правой части показаны радость, единение людей, начало новой жизни и признаки весны. Обе части соединены радугой, а на самом верху изображен маленький голубь. На витраже также нанесена надпись - фраза из Библии "Будешь ли переходить через воды, Я с тобою" (When you go through deep waters, I will be with you).
Как сообщает газета, решение о создании витража было принято в ознаменование тысячелетия со дня постройки церкви, а также в знак благодарности за заботу и милосердие, проявленные местными жителями в мрачные дни пандемии. Витраж был создан мастером из графства Эссекс Беном Финном.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Великобритании от коронавируса погибли более 228 тысяч человек.