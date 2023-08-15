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"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине
"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине - РИА Новости, 15.08.2023
"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине
От последствий решения президента Украины Владимира Зеленского уволить всех начальников военкоматов будет зависеть его политическая карьера, пишет журналистка... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:35
2023-08-15T11:35
2023-08-15T11:35
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. От последствий решения президента Украины Владимира Зеленского уволить всех начальников военкоматов будет зависеть его политическая карьера, пишет журналистка Мэри Джевски для британского издания The Spectator.“Анонсируя такие радикальные меры, Зеленский очень рискует. За этим шагом будут следить как украинское общество, так и иностранные доноры, будь то текущие или потенциальные. От того, чем увенчается эта авантюра – успехом или провалом – зависит как будущее Зеленского, так и его страны”, – прокомментировала ситуацию колумнист.Джевски уверена, что данное решение также связано с трудностями пополнения личного состава ВСУ. Добровольческий порыв, столь явный в начале военного конфликта, заметно угас. Теперь военкоматам приходится прибегать к экстремальным способам набора новых солдат, в том числе с применением насилия.По словам журналистки, решение о массовом увольнении может быть также продиктовано желанием угодить Западу, знающему о процветающей коррупции на Украине.Ранее Владимир Зеленский объявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов. Тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889657948.html
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Рискует". В Британии заявили о неожиданном ударе Зеленского по Украине
Spectator: увольнение начальников военкоматов может стоить Зеленскому карьеры