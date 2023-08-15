https://ria.ru/20230815/urozhaynoe-1890254508.html
Российские военные не дают противнику закрепиться в Урожайном, заявил Гагин
Российские военные не дают противнику закрепиться в Урожайном, заявил Гагин - РИА Новости, 15.08.2023
Российские военные не дают противнику закрепиться в Урожайном, заявил Гагин
Российские военнослужащие не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в ДНР, ВСУ уже понесли "колоссальные потери" в живой силе и технике, рассказал РИА... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:02
2023-08-15T17:02
2023-08-15T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ян гагин
денис пушилин
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в ДНР, ВСУ уже понесли "колоссальные потери" в живой силе и технике, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Как сообщал на прошлой неделе руководитель республики Денис Пушилин, украинским войскам на некоторое время удалось закрепиться на севере Урожайного, после чего они были вынуждены отступить с потерями. Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов говорил в воскресенье, что украинским силам удалось зайти и закрепиться в северной части села Урожайное, идут тяжелые бои. По его словам, чтобы продвинуться на пару сотен метров, Киев "совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырёх штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники". "Что касается Урожайного, в населенный пункт зашел противник, но надо понимать, что противнику это стоило колоссальных потерь: около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники – это и иностранные образцы в том числе. Противник понес серьезные потери, и это только на штурме Урожайного", – заявил Гагин агентству. По его словам, по большому счету продвижение противника "незначительно", сейчас преждевременно говорить о каких-то существенных результатах. "Сейчас там еще идет бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело. На самом деле, насколько после этого штурма будет пригоден сам населенный пункт для того, чтобы противнику его удерживать – под большим вопросом. Для того, чтобы его удерживать, ВСУ сейчас будут вынуждены стягивать туда все больше и больше своих сил: это ротация военнослужащих, доставка тылового обеспечения – то есть нужно будет формировать полноценный укрепрайон. Это оттянет их силы с других направлений", – объяснил советник Пушилина. Гагин рассказал, что украинские войска не забирают не только тела своих погибших в этом населенном пункте, но и даже раненых бойцов. "Они не вывозили ни убитых, ни раненых. Это было не один день, и, скажем так, часть тех украинских военных, которые сейчас лежат там, могли бы еще жить, могли быть спасены. Но противник не эвакуировал раненых", – заявил он.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889996240.html
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889793320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Денис Пушилин, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские военные не дают противнику закрепиться в Урожайном, заявил Гагин
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесли колоссальные потери в селе Урожайное
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в ДНР, ВСУ уже понесли "колоссальные потери" в живой силе и технике, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Как сообщал на прошлой неделе руководитель республики Денис Пушилин
, украинским войскам на некоторое время удалось закрепиться на севере Урожайного, после чего они были вынуждены отступить с потерями. Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
говорил в воскресенье, что украинским силам удалось зайти и закрепиться в северной части села Урожайное, идут тяжелые бои. По его словам, чтобы продвинуться на пару сотен метров, Киев
"совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырёх штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники".
ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского
"Что касается Урожайного, в населенный пункт зашел противник, но надо понимать, что противнику это стоило колоссальных потерь: около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники – это и иностранные образцы в том числе. Противник понес серьезные потери, и это только на штурме Урожайного", – заявил Гагин агентству.
По его словам, по большому счету продвижение противника "незначительно", сейчас преждевременно говорить о каких-то существенных результатах.
«
"Сейчас там еще идет бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело. На самом деле, насколько после этого штурма будет пригоден сам населенный пункт для того, чтобы противнику его удерживать – под большим вопросом. Для того, чтобы его удерживать, ВСУ сейчас будут вынуждены стягивать туда все больше и больше своих сил: это ротация военнослужащих, доставка тылового обеспечения – то есть нужно будет формировать полноценный укрепрайон. Это оттянет их силы с других направлений", – объяснил советник Пушилина.
Гагин рассказал, что украинские войска не забирают не только тела своих погибших в этом населенном пункте, но и даже раненых бойцов. "Они не вывозили ни убитых, ни раненых. Это было не один день, и, скажем так, часть тех украинских военных, которые сейчас лежат там, могли бы еще жить, могли быть спасены. Но противник не эвакуировал раненых", – заявил он.
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