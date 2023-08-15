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Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890209306.html
Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения
Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения - РИА Новости, 15.08.2023
Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения
В связи с невыносимыми условиями для жизни и правовыми беспределом общее количество выехавших за границу граждан Украины может превысить оставшихся, считает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:38
2023-08-15T14:38
специальная военная операция на украине
украина
виктор медведчук
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В связи с невыносимыми условиями для жизни и правовыми беспределом общее количество выехавших за границу граждан Украины может превысить оставшихся, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. В статье, опубликованной в издании "Другая Украина", Медведчук указал, что численность населения на подконтрольной Киеву территории на начало 2023 года составляла 19,4 миллиона человек, тогда как за пределами Украины де-факто находилось 17,9 миллиона человек, то есть почти половина страны уже выехала. Он добавил, что исследование, которое провела гражданская сеть "ОПОРА" в июле 2023 года, показывает, что украинцы продолжают массово покидать страну. "Согласно данным, 188 тысяч человек выехали только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 миллиона против 18,1 миллиона уехавших. И поток беженцев не иссякает", — добавил он. По мнению Медведчука, Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей. "При таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся", - добавил он. Политик подчеркнул, что украинским властям "нечего противопоставить этому процессу", так как они создают людям "невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию, давят налогами и коррупцией". "Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги", — указал Медведчук. "Для него (Зеленского - ред.) хороший украинец — это мертвый украинец, ведь он не будет роптать и чего-либо требовать от своего президента, а на его крови можно сделать бизнес с западными хозяевами. Поэтому Зеленский не столько продает страну, сколько убивает. А граждане, которых он предал, спасаются, как могут", - заключил он.
https://ria.ru/20230707/bezhentsy-1882701614.html
https://ria.ru/20230807/bezhenets-1888541231.html
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украина, виктор медведчук, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Виктор Медведчук, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения

Медведчук: число выехавших за пределы Украины может превысить число оставшихся

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В связи с невыносимыми условиями для жизни и правовыми беспределом общее количество выехавших за границу граждан Украины может превысить оставшихся, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
В статье, опубликованной в издании "Другая Украина", Медведчук указал, что численность населения на подконтрольной Киеву территории на начало 2023 года составляла 19,4 миллиона человек, тогда как за пределами Украины де-факто находилось 17,9 миллиона человек, то есть почти половина страны уже выехала.
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Он добавил, что исследование, которое провела гражданская сеть "ОПОРА" в июле 2023 года, показывает, что украинцы продолжают массово покидать страну. "Согласно данным, 188 тысяч человек выехали только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 миллиона против 18,1 миллиона уехавших. И поток беженцев не иссякает", — добавил он.
По мнению Медведчука, Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей. "При таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся", - добавил он.
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Политик подчеркнул, что украинским властям "нечего противопоставить этому процессу", так как они создают людям "невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию, давят налогами и коррупцией".
"Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги", — указал Медведчук.
"Для него (Зеленского - ред.) хороший украинец — это мертвый украинец, ведь он не будет роптать и чего-либо требовать от своего президента, а на его крови можно сделать бизнес с западными хозяевами. Поэтому Зеленский не столько продает страну, сколько убивает. А граждане, которых он предал, спасаются, как могут", - заключил он.
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