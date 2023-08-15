https://ria.ru/20230815/ukraina-1890209306.html

Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения

Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения - РИА Новости, 15.08.2023

Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения

В связи с невыносимыми условиями для жизни и правовыми беспределом общее количество выехавших за границу граждан Украины может превысить оставшихся, считает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:38

2023-08-15T14:38

2023-08-15T14:38

специальная военная операция на украине

украина

виктор медведчук

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835235357_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6225bc7ad162abb71f51f9f8d7b44a04.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В связи с невыносимыми условиями для жизни и правовыми беспределом общее количество выехавших за границу граждан Украины может превысить оставшихся, считает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. В статье, опубликованной в издании "Другая Украина", Медведчук указал, что численность населения на подконтрольной Киеву территории на начало 2023 года составляла 19,4 миллиона человек, тогда как за пределами Украины де-факто находилось 17,9 миллиона человек, то есть почти половина страны уже выехала. Он добавил, что исследование, которое провела гражданская сеть "ОПОРА" в июле 2023 года, показывает, что украинцы продолжают массово покидать страну. "Согласно данным, 188 тысяч человек выехали только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 миллиона против 18,1 миллиона уехавших. И поток беженцев не иссякает", — добавил он. По мнению Медведчука, Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей. "При таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся", - добавил он. Политик подчеркнул, что украинским властям "нечего противопоставить этому процессу", так как они создают людям "невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию, давят налогами и коррупцией". "Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги", — указал Медведчук. "Для него (Зеленского - ред.) хороший украинец — это мертвый украинец, ведь он не будет роптать и чего-либо требовать от своего президента, а на его крови можно сделать бизнес с западными хозяевами. Поэтому Зеленский не столько продает страну, сколько убивает. А граждане, которых он предал, спасаются, как могут", - заключил он.

https://ria.ru/20230707/bezhentsy-1882701614.html

https://ria.ru/20230807/bezhenets-1888541231.html

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, в мире, ситуация в днр и лнр