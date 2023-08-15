https://ria.ru/20230815/ukraina-1890136774.html

Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу

Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу

С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

донецк

сергей шойгу

вооруженные силы украины

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. Мирное население при этом, по его словам, не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. "Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html

https://ria.ru/20230815/oon-1890133620.html

киев

россия

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, донецк, сергей шойгу, вооруженные силы украины, форум "армия — 2023"