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Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890136774.html
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу
С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
донецк
сергей шойгу
вооруженные силы украины
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. Мирное население при этом, по его словам, не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. "Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
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в мире, киев, россия, донецк, сергей шойгу, вооруженные силы украины, форум "армия — 2023"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Донецк, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Форум "Армия — 2023"
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу

Шойгу: Киев с первых дней СВО использует гражданские объекты для прикрытия войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев использовал зерновую сделку как прикрытие, заявил Шойгу
Вчера, 10:49
Мирное население при этом, по его словам, не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск.
"Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
ООН не реагирует на нарушения Киевом гуманитарных норм, заявил Шойгу
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДонецкСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныФорум "Армия — 2023"
 
 
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