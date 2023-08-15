https://ria.ru/20230815/ukraina-1890136774.html
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу
С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
донецк
сергей шойгу
вооруженные силы украины
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. С первых дней конфликта украинские власти используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. Мирное население при этом, по его словам, не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. "Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230815/sdelka-1890136280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, донецк, сергей шойгу, вооруженные силы украины, форум "армия — 2023"
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Киев использует гражданские объекты для прикрытия войск, заявил Шойгу
Шойгу: Киев с первых дней СВО использует гражданские объекты для прикрытия войск