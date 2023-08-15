Минобороны России изучает данные о подготовке украинских военных
Шойгу: Минобороны изучает данные о подготовке военных ВСУ по методикам НАТО
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. В МО РФ детально изучают все данные о программах подготовки украинских военнослужащих по методикам НАТО для противодействия им, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Все данные о программах подготовки военнослужащих противника мы детально изучаем и используем для противодействия им. Полученный опыт учитывается и при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в наших военных учебных заведениях",- сказал Шойгу во вторник на Московской конференции по международной безопасности.
"В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".