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Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине
Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:38
2023-08-15T10:38
2023-08-15T10:38
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Еще одна гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), украина, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине
Шойгу: США идут на военное преступление, применяя кассетные бомбы на Украине