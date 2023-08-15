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Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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10:38 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890132379.html
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине
Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:38
2023-08-15T10:38
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Еще одна гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
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вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине

Шойгу: США идут на военное преступление, применяя кассетные бомбы на Украине

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Еще одна гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных бомб
Вчера, 10:36
 
В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаСергей ШойгуФорум "Армия — 2023"
 
 
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