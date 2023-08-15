https://ria.ru/20230815/ukraina-1890132379.html

Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине

Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу обвинил США в военных преступлениях на Украине

Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:38

2023-08-15T10:38

2023-08-15T10:38

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Представители США не раз говорили, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, но сейчас Вашингтон и его пособники совершают его на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Еще одна гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/bomby-1890131959.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, сергей шойгу, форум "армия — 2023"