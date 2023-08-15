https://ria.ru/20230815/ugrozy-1890124417.html

Кеннеди-младший заявил, что получает множество угроз

Кеннеди-младший заявил, что получает множество угроз - РИА Новости, 15.08.2023

Кеннеди-младший заявил, что получает множество угроз

Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что получает множество угроз своей жизни. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:57

2023-08-15T09:57

2023-08-15T09:57

в мире

сша

роберт кеннеди

даллас

такер карлсон

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что получает множество угроз своей жизни. "Я получаю множество угроз, угроз расправы..., например, около двух недель назад психически больной человек попал на второй этаж моего дома, и это очень и очень распространено", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что они передали Секретной службе многостраничный отчет о получаемых угрозах, в том числе чтобы вновь запросить защиту ведомства. Ранее он заявлял, что Секретная служба ответила отказом на запрос об обеспечении его безопасности как кандидата на пост американского лидера, несмотря на существующие в этом отношении "риски". Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, который был убит в открытом автомобиле в Далласе в 1963 году, и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. Его отец Роберт Фрэнсис Кеннеди также скончался после покушения, совершенного во время предвыборной кампании в 1968 году.

https://ria.ru/20230815/tramp-1890111260.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, роберт кеннеди, даллас, такер карлсон, джон кеннеди (политик)