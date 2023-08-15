https://ria.ru/20230815/udary-1890150748.html

ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области

ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области

Серия ударов нанесена по тыловым позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:29

2023-08-15T11:29

2023-08-15T11:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Серия ударов нанесена по тыловым позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята отработали по складам и местам расположения украинских войск, находящихся в тылу. Задача – сорвать переброску оружия и боеприпасов на передовую", - сказал Рогов. По его словам, одно из попаданий ракеты пришлось в склад с боеприпасами в пригороде Запорожья. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале, что потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф