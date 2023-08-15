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ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области
ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области
Серия ударов нанесена по тыловым позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:29
2023-08-15T11:29
2023-08-15T11:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Серия ударов нанесена по тыловым позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята отработали по складам и местам расположения украинских войск, находящихся в тылу. Задача – сорвать переброску оружия и боеприпасов на передовую", - сказал Рогов. По его словам, одно из попаданий ракеты пришлось в склад с боеприпасами в пригороде Запорожья. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале, что потери ВСУ этой ночью на запорожском направлении составили 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по тыловым позициям Киева в Запорожской области
Рогов сообщил об ударах ВС России по тыловым позициям Киева в Запорожье