https://ria.ru/20230815/uchastkovyy-1890181105.html
В Новосибирской области участковый сбил ребенка и уехал
В Новосибирской области участковый сбил ребенка и уехал - РИА Новости, 15.08.2023
В Новосибирской области участковый сбил ребенка и уехал
Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении участкового, который в городе Карасуке на машине сбил на пешеходном переходе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:05
2023-08-15T13:05
2023-08-15T13:05
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении участкового, который в городе Карасуке на машине сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку и уехал, сообщает СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД "Карасукский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 7 августа, двигаясь на автомобиле по одной из улиц в городе Карасуке, мужчина на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку, после чего не принял никаких мер к оказанию ребенку первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Девочку доставили в центральную районную больницу, где ей оказывается помощь. "В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. В свою очередь прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении участкового, оставившего в опасности малолетнего ребенка, и взяла на контроль ход и результаты расследования. В прокуратуре Новосибирской области также сообщили, что в отношении мужчины госавтоинспектором был составлен административный протокол по статье, предусматривающей ответственность за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
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новосибирская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области участковый сбил ребенка и уехал
В Новосибирской области участковый сбил на пешеходном переходе ребенка и уехал
НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости.
Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении участкового, который в городе Карасуке на машине сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку и уехал, сообщает
СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД "Карасукский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 7 августа, двигаясь на автомобиле по одной из улиц в городе Карасуке, мужчина на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку, после чего не принял никаких мер к оказанию ребенку первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Девочку доставили в центральную районную больницу, где ей оказывается помощь.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
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В свою очередь прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении участкового, оставившего в опасности малолетнего ребенка, и взяла на контроль ход и результаты расследования.
В прокуратуре Новосибирской области также сообщили, что в отношении мужчины госавтоинспектором был составлен административный протокол по статье, предусматривающей ответственность за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
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