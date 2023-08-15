https://ria.ru/20230815/ubiystvo-1890172216.html

Жителю Тулы вынесли приговор за истязание и убийство пасынка

Жителю Тулы вынесли приговор за истязание и убийство пасынка - РИА Новости, 15.08.2023

Жителю Тулы вынесли приговор за истязание и убийство пасынка

Житель Тулы приговорен к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство шестилетнего сына своей сожительницы, сообщают СУСК России по Тульской области РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:34

2023-08-15T12:34

2023-08-15T12:34

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Житель Тулы приговорен к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство шестилетнего сына своей сожительницы, сообщают СУСК России по Тульской области и прокуратура региона во вторник. По данным СУСК, следствием и судом установлено, что 36-летний мужчина на протяжении месяца причинял шестилетнему пасынку физические и психические страдания, систематически его избивая. В итоге 31 января текущего года, отмечает следствие, произошло убийство мальчика. "Между малолетним и его отчимом произошел конфликт на почве личной неприязни, в связи с чем мужчина нанес шестилетнему мальчику множественные удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. От полученных повреждений малолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отчим был задержан и заключен под стражу, отмечает следствие. "Тульский областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы… Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - информирует областная прокуратура. СУСК опубликовало в своем телеграм-канале кадры допроса отчима, где он рассказывает, что мальчик его боялся, и когда мужчина возвращался с работы, он сразу же отправлял ребенка в угол, тот послушно туда вставал. УМВД по Тульской области сразу после инцидента сообщало, что отчим пытался скрыться после убийства ребенка, и полиция вводила план "Перехват", в результате задержав подозреваемого. Источник в экстренных службах региона рассказывал РИА Новости, что отчим вышел из себя после того, как пасынок залил пол водой в ванной.

https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1890030746.html

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тула, происшествия, россия