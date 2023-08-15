https://ria.ru/20230815/turisty-1890252151.html

На Эйфелевой башне полиция обнаружила двух спящих американцев

На Эйфелевой башне полиция обнаружила двух спящих американцев - РИА Новости, 15.08.2023

На Эйфелевой башне полиция обнаружила двух спящих американцев

Двое американских туристов в состоянии алкогольного опьянения проспали ночь на Эйфелевой башне, пока их не разбудила полиция, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:55

2023-08-15T16:55

2023-08-15T18:30

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ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Двое американских туристов в состоянии алкогольного опьянения проспали ночь на Эйфелевой башне, пока их не разбудила полиция, сообщил телеканал BFMTV. "Двоих нарушителей обнаружили рано утром, до открытия башни для туристов в 9 утра, в ходе проверки службы безопасности", - сообщает телеканал со ссылкой на источник в полиции. Туристов обнаружили между вторым и третьим этажом башни - в части монумента, обычно закрытой для туристов. По информации службы безопасности, "они не представляли никакой угрозы". Сообщается, что после закрытия монумента для туристов в воскресенье вечером двоим американцам удалось перелезть через заграждения и остаться не замеченными охраной. Их вывели сотрудники службы пожарной безопасности. Туристов направили в комиссариат 7-го округа Парижа. Отмечается, что служба управления Эйфелевой башней (Sete) намерена на этой неделе подать жалобу в связи с инцидентом, из-за которого популярный у туристов монумент открылся на час позже. В прошлую субботу посетителей Эйфелевой башни дважды эвакуировали из-за ложных сообщений о бомбе.

https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html

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коммерческая недвижимость, париж, новости - туризм