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Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 15.08.2023
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13:48 15.08.2023 (обновлено: 14:21 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html
Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 15.08.2023
Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:48
2023-08-15T14:21
черное море
ту-95мс
министерство обороны рф (минобороны рф)
японское море
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html
черное море
японское море
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
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черное море, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), японское море
Черное море, Ту-95МС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Японское море
Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил.
"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Полет самолета дальней авиации над нейтральными водами арктических морей - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
14 августа, 16:38
 
Черное мореТу-95МСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Японское море
 
 
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