https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html

Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 15.08.2023

Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:48

2023-08-15T13:48

2023-08-15T14:21

черное море

ту-95мс

министерство обороны рф (минобороны рф)

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890203140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_460719c1f26d57570babebac7e01f829.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html

черное море

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря 2023-08-15T13:48 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

черное море, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), японское море