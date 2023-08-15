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Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 15 процентов

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2023

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 15 процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:16

2023-08-15T19:16

2023-08-15T19:23

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника подскочили на 15%, превысив 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 426,2 доллара (+8,8%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 400,1 доллара (+2,2%), ценовой максимум - 457,5 доллара (+16,8%). Последние фьючерсы торговались по 451,9 доллара (+15,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 391,7 доллара за тысячу кубометров.Эти котировки в прошлую среду, впервые с 21 июня, уже перешагивали порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.Эксперты поясняли, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) - возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

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экономика, европа, нидерланды, австралия