https://ria.ru/20230815/trevoga-1890097338.html

Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины

Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины - РИА Новости, 15.08.2023

Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:44

2023-08-15T03:44

2023-08-15T03:44

специальная военная операция на украине

в мире

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киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины. С 03.24 тревога звучит в Киеве, а также в Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях страны. Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html

украина

киев

киевская область

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в мире, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф