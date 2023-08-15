https://ria.ru/20230815/trevoga-1890097338.html
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:44
2023-08-15T03:44
2023-08-15T03:44
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины. С 03.24 тревога звучит в Киеве, а также в Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях страны. Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Сигнал тревоги звучит на большей части территории Украины, в том числе в Киеве