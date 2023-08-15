https://ria.ru/20230815/trevoga-1890096355.html
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины - РИА Новости, 15.08.2023
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:24
2023-08-15T03:24
2023-08-15T03:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога была объявлена в 03.05 в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а затем распространилась на другие регионы. Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской и еще пяти областях Украины