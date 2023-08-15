https://ria.ru/20230815/trassa-1890094094.html

Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС

Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023

Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС

Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:25

2023-08-15T02:25

2023-08-15T02:25

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_295ea11ab117e5b92b4782cdd6f72afe.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. "На оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это - федеральная трасса. Для того чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал Меликов. Созданный в связи с произошедшим оперативный штаб возглавил сам руководитель республики. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций. По последним данным минздрава Дагестана, в результате происшествия погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, в их числе 13 детей.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале