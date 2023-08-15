Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/trassa-1890094094.html
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:25
2023-08-15T02:25
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_295ea11ab117e5b92b4782cdd6f72afe.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. "На оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это - федеральная трасса. Для того чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал Меликов. Созданный в связи с произошедшим оперативный штаб возглавил сам руководитель республики. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций. По последним данным минздрава Дагестана, в результате происшествия погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, в их числе 13 детей.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_691acd99735b3315d1ea7d1f6c588237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС

Меликов: участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале
© Телеграм-канал mkala_news
Взрыв на заправке в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"На оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это - федеральная трасса. Для того чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал Меликов.
Созданный в связи с произошедшим оперативный штаб возглавил сам руководитель республики.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций.
По последним данным минздрава Дагестана, в результате происшествия погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, в их числе 13 детей.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
02:03
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала