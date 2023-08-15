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Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:25
2023-08-15T02:25
2023-08-15T02:25
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Инфраструктуру на участке федеральной автомобильной дороги восстановят на окраине Махачкалы, где произошел взрыв на автозаправке, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. "На оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это - федеральная трасса. Для того чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры", - сказал Меликов. Созданный в связи с произошедшим оперативный штаб возглавил сам руководитель республики. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". В ночь на вторник в МЧС заявили о ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций. По последним данным минздрава Дагестана, в результате происшествия погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, в их числе 13 детей.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
Меликов: участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС