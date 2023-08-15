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Юристы Трампа ожидают обвинений политику от прокуроров Джорджии - РИА Новости, 15.08.2023
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02:45 15.08.2023 (обновлено: 02:46 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/tramp-1890094654.html
Юристы Трампа ожидают обвинений политику от прокуроров Джорджии
Юристы Трампа ожидают обвинений политику от прокуроров Джорджии - РИА Новости, 15.08.2023
Юристы Трампа ожидают обвинений политику от прокуроров Джорджии
Команда юристов экс-президента США Дональда Трампа готовится к обвинениям против политика касательно предполагаемых попыток повлиять на исход президентских... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:45
2023-08-15T02:46
в мире
джорджия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Команда юристов экс-президента США Дональда Трампа готовится к обвинениям против политика касательно предполагаемых попыток повлиять на исход президентских выборов 2020 года и ожидает, что прокуратура штата Джорджия предъявит их в ближайшее время, передает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов бывшего главы государства. Как стало известно телеканалу, юристы Трампа уже начали поиск "союзников" в рамках данного процесса, а также подготовку письменных ответов в ответ на будущие возможные обвинения. Такая стратегия, как следует из публикации, уже применялась ими трижды, когда адвокаты экс-президента реагировали на обвинения в его адрес по другим делам. В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута. Накануне CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к экс-президенту Дональду Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата. Ожидается, что окружной прокурор Фэни Уиллис на текущей неделе представит эти улики большому жюри, и на их основании предъявит обвинения более чем десятку имеющих отношения к политику лиц. Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230815/tramp-1890090462.html
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Юристы Трампа ожидают обвинений политику от прокуроров Джорджии

CNN: юристы Трампа готовятся к обвинениям политику от прокуратуры Джорджии

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Команда юристов экс-президента США Дональда Трампа готовится к обвинениям против политика касательно предполагаемых попыток повлиять на исход президентских выборов 2020 года и ожидает, что прокуратура штата Джорджия предъявит их в ближайшее время, передает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов бывшего главы государства.
Как стало известно телеканалу, юристы Трампа уже начали поиск "союзников" в рамках данного процесса, а также подготовку письменных ответов в ответ на будущие возможные обвинения. Такая стратегия, как следует из публикации, уже применялась ими трижды, когда адвокаты экс-президента реагировали на обвинения в его адрес по другим делам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Суд назвал фиктивным распространяемый СМИ документ с обвинениями Трампа
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В понедельник в американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что прокуратура Джорджии выдвинула новые обвинения против Трампа, сопровождавшиеся якобы снимками с сайта суда. Впоследствии их достоверность была официально опровергнута.
Накануне CNN проинформировал, что прокуроры в Джорджии, расследующие предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года, получили свидетельства причастности близких к экс-президенту Дональду Трампу лиц к нарушениям в избирательном процессе в одном из округов штата. Ожидается, что окружной прокурор Фэни Уиллис на текущей неделе представит эти улики большому жюри, и на их основании предъявит обвинения более чем десятку имеющих отношения к политику лиц.
Экс-президенту ранее предъявили уголовные обвинения в ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, а также махинациях при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. В августе Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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